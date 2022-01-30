看大陸》我們跟騎馬八千里從新疆還鄉的小伙兒聊了聊……

「有些事現在不做，以後再也沒有機會做了。」

——29歲，一人一馬，「千里走單騎」的樂曉雲

北京時間1月27日13時許，當踢踏踢踏的馬蹄聲在重慶市奉節縣城內響起，樂曉雲歷時6個月零27天的「千里走單騎」，迎來最終章。

一人一馬，平安到達；數萬網友，圍觀見證；人群簇擁，掌聲雷動。

這趟在網路上頗受關注的旅程始於2021年7月1日，28歲的重慶小伙兒樂曉雲騎上剛買的白馬，從新疆伊犁霍爾果斯出發，翻天山、越祁連、過戈壁、穿秦嶺，在零下18℃裡迎接新一歲，嘗遍風霜雨雪，行程共計約4400公里。

為什麼選擇騎馬回家？這一程，有何收穫？面對質疑，作何回應？中新社渝分小新，在重慶對樂曉雲作了專訪，你們關心的問題，我們幫你問了他……

樂曉雲出生於1992年，是重慶市奉節縣人。

2016年，從重慶工商大學國際物流專業畢業後，他先是到企業上班，過著「朝九晚五」的生活。或許是天性跳脫，亦或是不甘日子寡淡如水，樂曉雲在3年內換了4個工作。後來索性回到家鄉，搞起養殖，賣起水果。

「我是一個受不了拘束的人，做事也沒什麼耐心。」樂曉雲說，千里走單騎的初衷，其實是為了磨練自己的性子，把心靜下來。這是一場旅行，也是一次苦行，更是他「可以修煉出恆久耐力與堅毅」的自證。

樂曉雲說，儘管騎行這條路充滿困難，但他還是用一步一個腳印走了下來，沒有偷過懶。唯一一次和馬坐拖車穿越，是在哈密到嘉峪關之間，面對幾百公里的戈壁無人區，無法準備數百公斤的草料和水，不得不請求外援。

「買匹馬從新疆騎回家」不是一個衝動的決定。早在2020年，樂曉雲去到新疆旅遊時，就萌生過這個念頭，但礙於生活中的各種羈絆，遲遲沒有付諸實踐。

2021年5月，面對家人「成家立業」的催促，樂曉雲驚覺「有些事現在不做，以後再也沒有機會做了」。尚未結婚、生子，還沒有家庭負擔和生活束縛，樂曉雲瞭然，「這是自己最後的機會」。

揣著5萬元積蓄，樂曉雲瞞著家人再回新疆，逗留了一個多月時間，在馬背上學會了「剎車、油門、轉向」的基本技巧後，便用3.2萬元找了匹英俊的菊花青馬作伴，取名「火鍋」，正式上路。

出發前一晚，樂曉雲興致勃勃地買了張羊皮，花了一晚上時間，畫上中國地圖，尋思著每到一個地方，就蓋一個郵戳以示紀念。他還準備了一個小本子，用來記錄旅途中遇到的人和地點。

野外生存技能，是樂曉雲上路後才開始摸索的。比如搭帳篷，在旅途的第三天才真正學會。

整個行程，樂曉雲用的是手機導航。為保證經過的地方有信號指引，他要提前計劃每天的腳程，多為白天出發，晚上紮寨時盡量選擇有人煙的地方。

出發前，樂曉雲買了個4萬毫安的充電寶，充一次電手機可用兩三天。電快用完了，他就找個有人、有草的地方搭帳篷，向屋主借電，次日早上去取。如此循環往復，竟順利支撐完全程。後期，加上路人送的，他手上已有大大小小4個充電寶，更無需為電發愁。

路人的愛心與善意，是樂曉雲此行的最大收穫。

他細數：有藏族大哥怕他的帳篷抵禦不了嚴寒，將舊房子借給他暫住的；有村幹部為他送來乾糧、熱飯、軍大衣的；有追著他的腳步，開車給他送乾糧、訂外賣，給馬送飼料的；有把吃的和錢塞他手裡，嚷著拒絕就生氣了的……

樂曉雲把這些人都一一記錄在本子上，想著就算以後少有機會重逢，自己也會把路途中接收到的世間溫暖，接力傳遞出去。

豺狼、寒潮、馬兒食物中毒、超過20公斤的負重徒步導致肩和腿都受了傷……這些都是樂曉雲行程中的「苦」。要說支撐他的「甜」，是一路看過的祖國大好河山，身邊不離不棄的「火鍋」，還有在雲端直播間陪他聊天的數萬網友。

「安靜給了我內心的從容與充實。」樂曉雲說，他每天的生活非常規律，早上起來要收帳篷、給馬餵食喝水，趕路這麼久，連用藍牙音響聽歌的次數都屈指可數。步履不停，伴著離家愈近的消息，這種向前的進步，令他滿足。雪山、草原、戈壁……山川湖海一旦入了心，便不再覺得孤單。

樂曉雲是在朋友的「擔憂」中啟程的，畢竟這項「挑戰」蘊藏危險。「我開直播間，一是給大家分享美景、聊聊天，更重要的是向朋友報平安。」樂曉雲回憶，有兩三次，因為信號差、手機壞了等原因，他未及時分享行程，朋友們擔心得直接報了警。警察找到他時，手機都還沒修好。

隨著直播間人氣漸漲，質疑聲也紛至沓來。是炒作嗎？想賣貨嗎？「我從不是想做網紅。」樂曉雲說，自己不喜歡「網紅」一詞，「上網」是為了把這段有意義的旅程記錄下來。未來，他將繼續保持本真的自我。若家鄉發展有需要，他也會繼續為家鄉「代言」，像往常一樣，把秀美山水介紹給全國網友。

虐馬？樂曉雲告訴記者，他並不在意外人的看法，因為這一路經歷的辛酸苦辣，只有自己和馬兒知道。

4400公里路，「火鍋」走壞了8個馬掌。自己和「火鍋」早已是彼此成全的關係，是彼此熟悉、互相信任的「夥伴」。他正籌劃著在家鄉為「火鍋」找個住處，「不會虧待它，更不會靠它掙錢」「它活多久，我養它多久」。

「曾夢想仗劍走天涯，看一看世界的繁華」「你做了我們想做，卻不敢做的事」……類似的留言，經常出現在樂曉雲的直播間裡。

在樂曉雲看來，只要肯給自己一個機會勇敢開始，什麼時候都不算晚。

新春將至，新的一年，願我們都能擁有敢於「圓夢」的勇氣。

（本文來源：中新網）