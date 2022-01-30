總統蔡英文說「蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問是當前台灣人民最大的共識」。前民進黨立委段宜康第一時間跳出來在臉書嗆「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」這幾天親綠媒體紛紛在蔣經國與希特勒之間大作文章。

把蔣經國和希特勒放在一起討論是引喻失義，還很弔詭，二戰時希特勒屠殺猶太人是侵略戰爭發起者，兩蔣則是奮起抵抗侵略者，是阻止共黨國際赤化全球的領導人，那個時代受到共產主義威脅的包括歐洲、中南美洲，亞洲國家也不在少數，除了中國深受其害，朝鮮半島、越南、高棉、馬來西亞、印尼……等也險被顛覆或淪陷鐵幕，蔣經國「反共保台」有什麼問題嗎？台灣若不是靠國民政府「保密防諜」的大陸經驗抵擋這股赤禍逆流，怎麼存活得下來？

當然，說這些不表示蔣經國在非常時期採取非常手段造成冤錯假案不能被檢討，但更需要檢討民進黨把蔣經國扯上希特勒的意識形態。戰後德國深刻反省，1952年與以色列簽訂賠款協定，截至2007年止，已向受害人家屬支付250億歐元，德、以兩國化解仇恨並於1965年建交，雙方領袖多次互訪，這是德國人救贖靈魂的典範。民進黨為了詆毀蔣經國，不惜二度傷害德、以的歷史創傷，是何居心？

民進黨怎麼沒有以相同標準看待同是發動侵略戰爭的日本，日本沒有效法德國，也沒有深刻反省，對亞洲鄰國發動侵略戰爭，屠殺何止千萬生靈，連對台灣死傷慘重的原住民、受迫害的慰安婦都沒有一句道歉和賠償，盡在小學教科書竄改歷史遮羞醜行。試問民進黨，轉型正義怎麼絕口不提日本軍國主義、原住民、慰安婦道歉與賠償又隻字不提呢？

蔣介石以德報怨，不對日本追索二戰犯行賠償，日本人民是感恩戴德；反之，民進黨對轉型正義加害者的日本卻是卑躬屈膝，開放福島核食竟變成立委郭國文口中的新春賀禮？這般軟骨症，好意思講蔣經國？

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