蔣萬安準備參選台北市長，並稱要「直球對決蔣家功過」，綠營未直接回應。但蔡英文以總統之尊肯定蔣經國，側翼則紛紛質疑蔣孝嚴身世；接下來，蔣孝嚴家族將迎接「顏清標」式的檢驗。

蔣萬安原先的策略是，把自己變成「蔣經國路線」代言人，塑造「支持蔣經國，就投給蔣萬安」的移情作用，以台北市選民結構來說，應可確保當選。

但民進黨不會照蔣萬安套路走，綠營側翼例如周玉蔻，已經開始質疑蔣萬安的「親祖父」是誰，接下來的破口不在蔣萬安，而在蔣孝嚴，包括：

一、為什麼蔣孝嚴要在蔣方良女士過世之前，就先在身分證更正父親為蔣經國，這是對蔣方良女士的不敬。

二、以章孝慈的澹泊，對比蔣孝嚴對蔣家光環的追求。

三、如果蔣孝嚴真是蔣經國親子，為何不願接受DNA檢驗？

蔣萬安的祖父究竟是誰，眾說紛紜，除蔣經國之外，至少還有王繼春、郭禮伯兩個版本，都有所據，選戰開打勢必成為攻防焦點。

以上種種，對蔣萬安來說是難以回答，又無法迴避的。釜底抽薪是驗DNA，但主客觀條件可能嗎？以民進黨割喉式選戰策略，不但蔣萬安會受傷，蔣經國身後清譽都難免影響。

再包括蔣孝嚴辦公室收受台商捐款去對岸處理事務，民進黨會這樣攻擊：一生反共的蔣經國，兒子卻是收錢去跟共產黨低頭喬事，蔣孝嚴對得起蔣經國嗎；未來蔣萬安若當選台北市長，中共會透過蔣孝嚴，控制台北市府云云。這些必然會出現的攻擊，蔣萬安想好怎麼回應了嗎？

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