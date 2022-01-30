歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯1月27日證實，歐盟已針對北京對立陶宛採取的「歧視性貿易行動」，向世界貿易組織正式提起爭端解決程序。杜姆布羅夫斯基斯在聲明中說：「向WTO提訴並不是輕率做出的決定。在多次嘗試解決問題失敗後，我們認為，除了要求與中國進行WTO爭端解決諮商外，已經別無他法」。

立陶宛同意台灣在立國首都開設「台灣代表處」，引發北京對立陶宛的貿易報復，並且波及第三國企業。據立陶宛國家廣播電視台報導，北京與維爾紐斯的外交糾紛正損害立陶宛的科技產業。雷射產業的代表高呼「我們被犧牲了」，並揚言如果情況再不改善，雷射產業恐被迫撤資改去他國設廠。立陶宛難以獨自對抗中共，於是向歐盟求助。

但是中共外交部發言人表示，立陶宛與中共的爭執，是政治問題，而非經濟問題。中、立之間的問題，是中、立雙邊問題，不是中、歐之間的問題。等於是從根本否定了歐盟向世貿組織控訴的正當性。

中共將與立陶宛的外交關係降級，是立陶宛戰局的第一回合。拒絕立陶宛貨物向大陸海關報關出貨，並且禁止跨國企業採用立陶宛產品，是戰局的第二回合。如今立陶宛促使歐盟向世貿組織提出控訴，使戰局進入第三回合。但是世貿組織處理訴訟曠日廢時，立陶宛能否支撐到訴訟結果不無疑問。

立陶宛總統日前承認用「台灣代表處」為名是一項錯誤，1月27日再度公開向該國內閣喊話，要求與台灣洽商修改「台灣代表處」中文名稱，以化解立陶宛與中共之間的爭端，早日結束戰局。

但是民進黨政府除了撒下12億美金，鼓勵立陶宛繼續對抗中共，並沒有其他作為。蔡政府眼看立陶宛焦頭爛額，又把歐盟拖入火海，卻置若罔聞隔岸觀火，難道沒有一絲道義責任嗎？

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