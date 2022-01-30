1月24日美麗島電子報公布民調，民眾對國民黨好感度僅22.7%，比上月減少5.3個百分點，創下16年來的次低，反感度則增加4.9個百分點達63%，是16年新高。國民黨接連歷經四大公投及中二選區補選失敗，各界把責任歸諸於中央領導力不足對民意反應慢無法獲得年輕人認同，對新任黨主席朱立倫更是諸多責難。筆者希望朱主席能師法曾帶領克萊斯勒汽車反敗為勝的艾科卡，領導國民黨走出低潮重返榮耀。

1979年艾科卡離開福特汽車初進入克萊斯勒擔任董事長兼執行長。克萊斯勒正陷入財務問題與能源危機的雙重困境，艾科卡很快就領悟到，必須建立一個經驗豐富的優秀團隊來整頓公司，改變昔日各自為政的運作方式。艾科卡所延聘的對象，包括稍早在福特汽車任職時，比較能信任的退休高階主管，借用他們的豐富實務經驗，採取大刀闊斧的重整措施，擔起挽救克萊斯勒的艱鉅重擔。

艾科卡最為人稱道的是提出將靜態的｢策略」變成動態的行動「策略化」意涵，而策略的實行就是結合資源和行動，以服務好朋友和吸引新朋友，提出策略核心在培養與組織內外部的各種環節建構和保持聯結關係的能力。

從艾科卡在克萊斯勒的經驗正可以給朱主席改變國民黨的借鑑，筆者建議朱主席有幾件事情可以嘗試推動，一是建立策略化行動團隊，找一批有組織及文宣經驗的幹部針對當前重大議題（如：物價、能源、教育、青年….等）建立行動團隊，針對輿論及時反應；二是針對國民黨基本支持者建立管道定期聽取他們的心聲，化解它們對黨的抱怨與不滿；三是透過現任校園內支持者找出對國民黨有期望的年輕教師或學生舉行座談，了解他們的需求與期待。

筆者也同時提出一個具體作法，朱主席不妨在過年後以騎摩托車方式走訪包括離島在內的各縣市，一方面拜訪國民黨執政各縣市首長，或非執政縣市的政治人物，每個縣市住1-2晚分別聽取黨員、民眾與年輕人的心聲，化靜態的決策為行動的決策化，同時也能以行動團結各地諸侯。

筆者1983年在衛武營受預官入伍訓練時，恰與當時擔任實習連長的朱主席同連，也曾與當時年輕的朱主席多次談話，一起聊過艾科卡經驗，當時的他對國家有著極大的抱負，對自己也有著極高的期待，連番的挫敗或許對朱主席是很大的打擊，希望記得當年我們一起談過的艾科卡曾說過｢即使遭逢逆境，仍該奮勇向前；縱然世界分崩離析，也要永不氣餒」，將近四十年後期待朱主席能師法我們曾經欽佩過的艾科卡。

（作者為退休大學教師）

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