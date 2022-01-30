賴清德副總統率特使團前往中美洲友邦宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚就職大典，以及在往返行程中，分別在美國西部大城洛杉磯及舊金山短時間停留的「過境外交」，堪稱圓滿達成了蔡總統交代的任務。

不過，從美國和宏都拉斯傳回的消息及影片，有一些過程讓人不解，也感覺老美實在是「不夠意思」。首先是在賴出訪前，美國白宮即先釋出「不會安排台美副總統會談」的訊息，似乎是預告台灣不要有太高的期望，也讓北京方面放心，美國政府會遵照華府與北京之間的相關約定，絕對不會「逾矩」。

由於這是賴擔任副總統後首次出訪，而美國副總統賀錦麗也會出席，兩國副元首第一次在國際場合同台見面，是極為自然的事。然而賴賀兩人在典禮上短暫交談的同框畫面，雖然已經傳遍世界各地，但事後賀錦麗臉書PO出的圖片，竟然將一旁的賴副總統給「切掉」。如此泱泱大國的副總統，竟然是如此的「小鼻子、小眼睛」，將來能辦甚麼大事？

其次，在卡蕬楚總統發表就職演說前，各國代表團就位之際，我們從影片上可以看到賴清德小心翼翼的走向已經站立在會場的賀錦麗，同時主動地跟賀打招呼及交談，前後約15秒鐘。賴清德稍後在記者會受訪時表示，「彼此之間有些默契，但不方便轉述美方的說法」。

不過，賀錦麗表示，她與賴談到雙方在中美洲的共同利益，以及美國政府解決移民問題的「根本原因」戰略；而白宮隨後也證實，「兩人確實有互相打招呼、交談，對話內容都和區域的發展有關」。試問，如此短暫的寒暄，以及在大會司儀報告和現場歡呼的嘈雜聲浪中，雙方能夠談及如此廣泛和重大的議題嗎？難道賴賀另外有「闢室密談」的過程未見公布？

賴副總統在舊金山停留時，曾與聯邦眾議院議長裴洛西視訊會議30分鐘。以賴的英語表達能力，恐怕僅止於禮貌寒暄問候，重要議題必須透過現場傳譯始能溝通；如此能夠達到何種重大的成果，不無疑問。就像賴在舊金山旅館內與僑胞視訊時所說，「沒辦法跟大家互動，傳達彼此之間的感情，要說事情，談天說地，未來還有很多機會」。

不過有一段插曲，值得國人對賴副總統努力拚外交的肯定。那就是在他抵達宏國旅館門口時，一位禮賓人員要跟賴握手，但賴笑著說「不可以握手」。惟在典禮後，賴前往總統府會見卡蕬楚時，賴卻與卡兩人的雙手相互緊握，甚至還互親臉頰。正如同記者所形容，為了台灣與宏都拉斯的邦誼，賴副總統真是「豁出去了」。

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