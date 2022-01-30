在立法院臨時會的最後一天會議中，代表民進黨團發言的柯建銘對國民黨多有批判，先是說國民黨「EQ和IQ都退化」，而後更是宣稱「國民黨為了鷹派而鷹派，走上極端化」。細細一想，近日來對國民黨的此類批判堪稱不絕於耳，有人質疑「正常倫」不再「正常」，有人主張「韓國瑜帶著藍營一路極端化」，亦有人在近日呼籲國民黨「回復中道政治」——言下之意也就是國民黨如今已經不再中道，而趨於極端。如此看來，柯建銘其實不過是把社會上對於國民黨「極端化」的評論搬到了立法院上説了出來，但問題在於，國民黨真的「極端化」，或者説主動極端化了嗎？

細觀那些主張所謂的「國民黨極端化」論點的人，其核心論據有三：首先，他們認爲國民黨在過去並不熱中罷免與公投甚至會刻意拉高這些事情的門檻，而如今的國民黨積極參與這些活動，這便説明「國民黨極端化」了；而後，他們認爲國民黨發起或者參與的公投與罷免的對象都是「不合理」的（比如説，他們可能認爲陳柏惟是難得一見的優秀立委），而國民黨執意如此也體現出了極端化趨勢；最後，他們還認爲國民黨如今的抗爭手段過於激烈——而過去的國民黨立法委員行動都相對溫和，這也是「國民黨極端化」的證據。

但這些論據完全站不住脚。就第一個論據而言，首先政黨的主張從來不是一成不變，一個政黨在過去的主張與行動和現在不同也是常有的事——事實上美國的民主黨和共和黨的立場在上個世紀五十年代到七十年代就隨著民權運動而發生了巨大的轉變。然後，罷免、 創制、複決這三權是孫中山先生提出的，如今的國民黨積極行使並且捍衛這些權利，在理論上完全是有根據的。最後，國民黨的所作所爲在現實上也站得住脚——畢竟公投和罷免的門檻如今都是民進黨制定的，民進黨創設的制度被國民黨運用，難道就極端了？如果這能説得通，豈不是説明民進黨所創造的制度本身就很極端，或者説在促進極端？

然後是第二個論據。如果説第一個論據針對的是罷免與公投這些抽象的行動本身，那麽第二個就是針對的這些事情所指向的具體人事——也就是要對具體被罷免與公投的對象做出價值判斷。能夠以此爲論據的人，大多數都忽略了核心問題——這個價值判斷難道應該是由個人做出的？難道不是要交給民衆判斷嗎？就公投案而言，雖然最後的結果不盡如人意，但這是低投票率與民進黨蠱惑所導致的結果：民進黨宣稱他們在向民衆「耐心説明」，但實際上呢？他們根本是在誤導，在欺騙民衆！事實上如果我們去看民調，便不難發現四案中有三案直到最後都與民進黨政府的施政方向相悖——鑒於此次公投的低投票率，筆者認爲民調仍然是有相當的參考價值的，特別是在民調機構不分藍綠立場基本都指向這一結果的時候。

再如罷免，如果陳柏惟真的如此優秀，他怎麽會在國家機器全力支持的情況下被罷免掉？歸根結柢不還是當初他的一些支持者對他失望而不願出來支持他，但反對他的人投票意願下降的相對更少嗎？很多人喜歡反復説什麽「11萬票選出，7.8萬罷免很不合理」，但罷免投票是單獨舉行而非和總統大選一起捆綁，選民投票意願本就相對更弱，故要求罷免票數比當選票數高無疑是荒謬的，事實上全世界絕大多數規定了罷免制度的地方也都沒有此類規定。所以説如果這能當作國民黨極端化的證據，那不妨把支持國民黨主張的選民也都打成「極端化選民」——但他們敢嗎？畢竟如果沒有這些選民出來連署，所謂的「國民黨極端主張」怎麽能成案呢？要知道成案門檻並不低，連署並不是簽個姓名就好，如此多的選民願意勞神費力出來配合，本就説明這是民意的體現——而國民黨也不過是爲民發聲，爲民請命罷了！

最後是第三點。老實説，筆者萬萬沒有想到在「太陽花」之後居然會有人認爲國民黨的抗爭手段極端，畢竟如今國民黨所用的一切手段在「太陽花」面前都堪稱「蚊髀同牛髀」。我也不想就此多談，只是好奇那些認爲國民黨極端的人，究竟如何評價「太陽花」？説實話，若要問如今的國民黨抗爭手段爲何比過去激烈這麽多，難道不該先問問民進黨究竟爲何要在與民意相悖的情況下一意孤行？民進黨政府若真施政有方，何至於在全面執政一年後就民望崩盤？至於如今民進黨政府施政滿意度能夠維持的原因，恐怕更多還是靠著「抗中保台」的靈藥罷了——畢竟若是話題轉到具體政策上，反對民進黨的選民可以説是一點都不少。

回過頭來看，「EQ和IQ都退化」的到底是誰？當民進黨强推總預算二讀的時候，民進黨可曾考慮過在野黨的EQ和IQ？當民進黨以爲把核食改名便可過關的時候，他們不尊重的又豈止是在野黨的EQ和IQ，簡直可以説是把民衆的IQ視若無物！民進黨以如此傲慢的態度爲所欲爲，國民黨縱有再高的EQ和IQ又有什麽辦法？作爲最大在野黨，國民黨能做的也只有捨命一搏，爲民監督而已！

昔日朱高正有民主戰艦之名，但這名號怎麽來的？當然是在立法院大打出手，「暴力問政」來的。朱高正當年的一句名言是「溫和問政無法打倒國民黨」，筆者認爲，在今天這句話僅需改兩個字便可適用：「溫和問政無法打倒民進黨」！若民進黨能夠充分尊重民意和在野黨，不强推天怒人怨的政策，不幹出匪夷所思的行爲，國民黨又何苦去「極端」呢？在柯建銘指責國民黨「EQ和IQ都退化」的時候，建議還是先反思民進黨全面執政以來到底有無EQ可言，又是否尊重了民衆的IQ爲妙！

（作者為香港浸會大學碩士生）

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