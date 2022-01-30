筆者曾在〈是誰？讓哈佛、牛津誤以為台灣膚淺！〉一文中指出：自去（2021）年10月12日起，台灣各媒體即群起以「不去北京！哈佛明年赴台大學中文」的主標，爆炸式地各自衍生出多重子題與內容，而其中，最為荒謬、可悲的，是外交部、教育部的借題發揮，以及某頂尖大學的順勢狂發新聞稿。

回顧甫於昨（1/29）日中午，與台大教授完婚，成為台大「師母」之一的外交部發言人歐江安，在去年10月就上揭哈佛大學「教育推廣部」（Harvard Division of Continuing Education）下設之「哈佛夏日學院」（Harvard Summer School）提供的一個「暑期專班」，曾透過中央社表示：「外交部樂見哈佛大學與台灣大學建立兩校合作計畫，並且歡迎哈佛大學選送美國優秀菁英來台灣研習華語文」。此外，歐江安還說：「只有在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效」！外交部「深信」，台灣民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使美國青年學子對台灣及華語世界，能有更深入的體認與了解。

但昨日大喜的歐江安，恐怕無法想像，就在她婚宴的前一日，台大、政大、東華、中山、成功、暨大等六所國立大學的國際長，卻連線齊轟外交部：歐生想續留台灣學華語，卻被趕出境！

六校國際長聯合對媒體指訴：外交部自2020年起，提供「台歐連結獎學金」，僅是這學期就共有443名來自英、法、德、捷克等17所「歐洲頂尖名校」的「精英學生」來台學華語。其中，有不少學生希望繼續在台深造，打算延長交換期限，孰料，外交部卻「要求有意申請續留台灣的學生，必須儘速買機票在3月簽證到期前離境」，之後，再「重新申請」獎學金入境！

六校國際長表示：對於外交部的「離境要求」，已有部分歐洲學生決定「自力救濟」，透過學校發出的就學許可證明文件，成功向學校所在地的內政部移民署入出境管理局申請延長居留，取得加簽證明。反之，其他「乖乖等候」外交部統一辦理延簽的學生，卻即將「被迫離境」。

以政大為例，今年共有74名來自歐洲13國的「台歐連結獎學金」學生，其中的49名學生計畫留一整年，另有25位僅申請一學期。政大國合長林美香表示，在這25位學生中，已有4位取得原校同意續留台灣，且願意自費，不會增加政府負擔，政大也已將之等同視為「註冊交換生」，但其中有部分學生的簽證，即將在2月8日到期，卻遲遲等不到延簽換證。

對於外交部的延期簽證遲未發下，甚至還「要求在台歐生，必須儘速買機票離境」，政大國合長林美香感嘆地表示：歐洲的大學已經開學，若現在要求在台歐生返國，他們也無法銜接母國的學業。

林美香也說，待歐生返回母國後，也來不及在學校附近租房。而他們在台的租金、電話費也都已繳交。甚且，也不幸造成學生認為：是被台灣政府「遞解出境」，難道，這會是蔡政府與外交部所樂見？

在此同時，東華大學副校長兼國際長馬遠榮也無奈地表示：東華共有15名包括愛丁堡大學、倫敦政經學院在內的歐洲學生，其中7人有意續留台灣研修。校方願意支付相關費用，讓這些歐洲學生留下，但很遺憾，外交部卻告知：這群學生必須離境！

馬遠榮認為，台灣的國際地位相對尷尬，這些歐洲學生喜歡台灣，是很好的國民外交，而且，過去即曾有不少交換生來台就讀一學期，接著又自費續留台灣，「是很常見的case」，希望外交部能積極協助延期簽證。另中山大學國際長郭志文也表示，外交部「要求在台歐生，必須儘速買機票離境」的決定，恐怕「適得其反」，實在不解外交部為何無法發下延期簽證。

謹此，緊急呼喚蜜月中的歐江安，由於在台「歐洲學生」深信：「只有在沒有言論審查的自由環境中，才有最好的學習成效」；「台灣民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使歐洲青年學子對台灣及華語世界，能有更深入的體認與了解」，就請外交部趕緊發出延期簽證吧！千萬別讓歐洲學生誤以為：自己慘遭台灣政府「遞解出境」！

（作者為台師大教授）

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