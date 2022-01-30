春節歲末送舊迎新，台灣政治卻在疫情濃雲的遮蔽下，一切忙於地方防疫優先。大自然天災疫情總能讓政局的紛擾按下暫停鍵，讓應該下台的政治人物起死回生，明明公投、立委補選罷免都已匆匆過，「蘇貞昌內閣總辭」的議題竟也消失不見？！

如今蘇貞昌的例子也益發證明，政治在台灣不再是傳統的政黨對峙如「戰場對決」，政治以一種「能量」的變化型態，更接近財經概念的「曲線漲跌」！政黨乃至政治人物個別都有自己的曲線，直到「選舉」，必須被迫進行有限且排他的抉擇之際，這才有了權力交替的殊死對決，否則平日各自生養崢嶸。

至於林秉樞的例子則顯示出，如今關於政治影響力，倘若以某種「政治資產」的架構去規畫出策略與經營，似乎是更好的主意！政治資產包括了「公職／政黨資產」與「個人／形象資產」，政治資產確實可以「投資、擴張」並且也可能「遭遇風險」！若非家暴案意外曝光，林秉樞可能早已一路走入政商權力的最核心了。

蔡英文最近獨排眾議的「尊蔣」，不僅讓蔣經國的諸多施政事蹟重回當今，蔡英文也一舉取得了橫跨藍綠的話題影響力。來到權力高峰的最後兩年多，歷史地位的「一筆寫定」確實只能從歷史與復古中取得關鍵能量！不得不說蔡英文這一手黑子，下入國民黨根源的白子陣中，讓自己跳脫了民進黨甚至綠營一旦「集體台獨」的今後棋局。

事實上，國際文化中關於「復古」也不再是一種等待的、意外的循環，網路多元所滋生出復古的足夠養分，以社群進行特定支撐，甚至不時襲擊主流。這也使得「政治復古」成為某種特殊能量，至少可以「奪人眼球」！台灣文化與基層族群中，始終有一批人無視日本殖民殺戮而強烈緬懷「皇民化」，毋寧也是同樣的懷舊震動，並且不分老少。

當然如今最關鍵的政治能量，無疑是針對「年輕世代如何接續」！政治從傳統的「口耳相傳」，如今更需要以「眼」配上「口耳」認同，甚至日夜霸占心中，這就牽涉到「媒體+社群」所構成的一整片以視覺為主訴求的輿論網絡，如何去形成特定的「政治形象」，進行成為無論政黨或個人最核心的政治資產。

韓國瑜雖說是藍營中少數大舉席捲「老一輩」支持者的人物，但韓國瑜的用詞訴求一向俐落鮮明，一方面在藍營中掀起「復古」勢力，卻也輕易在綠營族群中激起極大的「年輕」批判創意，創造出最大的正負聲量。相較之下，蔡英文雖然長期專攻年輕族群，但她本身的言語形象高牆且保守，於是就只能不斷地「蹭話題」，力求逼近新世代共鳴！

隨著虎年來臨，年底即將進入台灣地方大選，除了藍綠白的政黨對決將出現更多「合縱連橫／漁翁得利」的能量糾葛，「地方首長的對決、地方民代的出線」將涉及更多個人政治「資產、形象、策略」的布局競逐，並且從農曆年後的「政黨提名」為起跑點。

台灣所謂的「中間選民」，這幾年正在逐漸形成以最不具政黨取向的「年輕世代」為主結構，這是一群需要平日且長期以鮮明灼灼的「話題勢力」」去進行供應或餵養的族群，並且已經多次證明，他們已經完全成為台灣「話題擴散、民意主導」乃至「選舉勝負」的真正關鍵！

面對這一群可能認為「蘇貞昌不下台也無所謂、林秉樞可惡但也挺厲害、討厭韓國瑜且罵很爽、蔡英文通過同婚平權萬萬歲」，對蔣經國、李登輝、連戰、宋楚瑜早已無視無感，對陳水扁、馬英九已處在遺忘邊緣的台灣政治新世代，今年底的地方選戰將取決於誰能真正「創造復古、掌握年輕」！

（作者為資深媒體人）