新春假期展開，Omicron疫情仍居高不下。儘管疫情指揮官陳時中不敢發布疫情警戒升級，不過各地方政府為有效防控疫情，已決定不跟隨消極的指揮中心，紛紛主動出擊，視疫情發展機動調整防疫措施，甚至採取更嚴格的作為。

地方與中央的防疫思維已明顯分道揚鑣，主因是陳時中的反應過於緩慢，疫情都已四處延燒，還只知道在瑣碎的疫調細節裡打轉，缺乏宏觀調控的思維，對減緩疫情的傳播助益有限，令地方政府感到不耐煩，因此乾脆「逆時中」，自求多福。

疫情爆發2年多以來，對疫情防控，陳時中一直堅持中央集權，儘管數度出現大漏洞，致使部分地方政府亟思調整防疫政策，但只要與中央的政策有所扞格，陳時中的基本態度就是反對；由於中央將所有的資源牢牢抓在手中，因此地方政府往往敢怒不敢言。

然而，如今情況已不同了。面對年底的九合一選舉，有意尋求連任的地方首長無法再忍受中央慢半拍且不到位的防疫措施，必須採取更積極的作為。

例如，台北市長柯文哲28日預告2.5級餐飲防疫措施，建議未施打疫苗或是只打1劑的民眾不要內用改用外帶、外送或坐包廂。此舉褒貶不一，有業者認為不易執行，也有人認為超前部署可降低用餐風險，總比疫情蔓延、進入3級警戒，餐廳都被迫無法營業要好得多。

被陳時中認證社區風險比較高的高雄，採取了全台最嚴格的防控措施，以「擴大篩檢」和「匡列隔離」雙管齊下。目前高雄已有高達2000名民眾必須在隔離中度過春節假期，無法與家人團圓。市長陳其邁對此表示非常抱歉，但為了徹底阻斷病毒傳播，也不得不如此。

新北市則採取增加疫苗接種時間的方式，提高民眾的防護力。相對於大部分縣市年假期間從初四開打，新北市除一路施打至小年夜外，還提早從大年初二起就加開疫苗施打服務，最受民眾歡迎的莫德納和BNT可隨到隨打。

相對於各地方政府自立自強，桃園市特別值得關注。去年5月和這波Omicron疫情的起點都是桃園，然而，由於市長鄭文燦被視為民進黨問鼎2024大位的熱門人選，加上外傳民進黨有意安排陳時中參選2022桃園市長，因此，指揮中心對桃園顯得特別寬容，從未對防疫出現嚴重疏失的桃園說過重話，連防疫地圖都刻意不標示桃園，如此「溺愛」的結果，造成鄭文燦的防疫作為不見長進。桃園一再成為破口，不但讓鄭文燦可能無緣2024，也拖累了其他縣市。

陳時中擔任防疫指揮官2年了，現在明顯疲態盡露。既然地方已扛起了大部分的防疫工作，拜託陳時中至少要做好只有中央能做的事，那就是充分準備好防疫三支箭：「篩檢、疫苗、藥物」。因應詭譎多變的疫情，疫苗和治療新冠的藥物都必須多買些。政府不是沒錢，陳時中不要老是蜻蜓點水似的採購，小氣巴拉的結果，傷害的可是人民的健康與安全，甚至性命。

（作者為資深媒體人）