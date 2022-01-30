賴清德副總統以總統特使身分，在宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上與美國副總統賀錦麗「互動30秒」，國內外媒體報導、大陸官方制式反應、朝野政黨各說各話，一切按劇本演出。這是賴副總統第一次正式出訪並過境美國，他又是2024總統大選最熱門的綠營參選人，政治意涵豐富。

蔡英文、賴清德曾是民進黨的「兩個太陽」，外界總拿放大鏡檢視他們的關係。2019年賴清德卸任閣揆後突然投入黨內總統提名初選，敗選後獲蔡英文提名連袂競選並勝選。

這兩年來，賴清德謹小慎微，凡事尊蔡，即使2020年2月傳出賴清德以準副總統「個人身分」出席華府「國家祈禱早餐會」，蔡總統是「被告知」，接著5月爆出總統府重要幕僚的筆電被駭洩露「打賴」內情，但在檯面上，賴清德總是小心翼翼，避免流露兩個太陽爭輝的機鋒。

賴清德此行特使團26人，與陳建仁副總統2018、2019年出訪相較，陣容與接待規格都高出甚多，總統府還天天發送新聞稿。事實上從賴清德上任後，總統府幫賴清德發布的新聞稿量，就比前任陳建仁高出許多，「賴清德網路後援會」的臉書貼文也刻意「尊蔡、尊蔡、再尊蔡」，小心得超乎尋常。蔡總統交付賴清德四大公投宣講任務、立委補選及罷免任務，他為黨賣力辯護，領跑黨內競爭者有目共睹。

賴清德的確相當刻意經營與蔡英文的良性互動，這當然與民進黨接班梯隊有關，過往的「務實台獨工作者」似已隨著太陽下山而隱沒。可以說，賴清德與總統大位的距離，也等於是賴清德與蔡英文的距離。問題是，蔡總統放心了嗎？