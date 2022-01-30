日前大陸駐美大使秦剛在接受美國媒體訪問時強調：「台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進『台獨』，很可能將中美兩個大國捲入軍事衝突。」我陸委會隨即以書面新聞稿反嗆，中方的錯誤言論「是刻意阻礙台美互動、企圖合理化侵犯台灣的挑釁行徑」。海峽兩岸再次隔空交火，正值進入農曆虎年之際，芸芸眾生期待「福虎生豐」的想望，似乎在兩岸當局各展虎威的對峙中，抹上了一層厚黑的陰影。

問題是，台灣在耍什麼虎威？充其量不過是挾洋自重的狐假虎威罷了！民進黨政府在台美中三角關係裡，一意孤行地採取壓寶美國的僵化戰略思維，面對美國極盡卑躬屈膝、奴顏奉迎，應付中國則不假辭色、口誅筆伐，如此涇渭分明、截然不同的對策，不僅讓對岸「武統台灣」的聲量直上雲霄，是否能夠換來美國「堅若磐石」的安全保障，仍不無疑問。

一向與我邦誼甚篤的宏都拉斯，卻因新任總統卡蕬楚選前揚言就任後將與中國大陸建交，而對蔡政府造成極大的壓力。為了避免綠營執政時期出現第9個斷交國，副總統賴清德親赴宏國參加卡蕬楚的就職典禮，試圖鞏固搖搖欲墜的兩國邦交。在典禮上，賴副總統與美國副總統賀錦麗短暫寒暄，雙方交談內容雖涉及在中美洲的共同利益與表達相挺互助的謝忱，但仍均屬行禮如儀的外交辭令。

國內綠媒卻以大內宣的方式加以報導，並將其視為「外交上的大突破」。孰料在賀錦麗的官方臉書與推特上，原本賀、賴同框的合照除被放在不顯眼的右下角外，賴清德的容貌與身影也被「神切割」，只剩無名氏合十乞求的一雙手。這張社群網頁上極具諷刺的同框照片，不正象徵美台之間的主僕關係嗎？在美國主子的眼中，台灣就是沒有臉孔的NOBODY，只剩必須任由驅遣來討飯的一雙手。

這張無頭無身的「無賴」照片雖在引起爭議後從臉書撤下，但也說明重視現實利益的美國領導人，在俄烏之戰一觸即發之際，已經窮於應付了，更不可能為了一張彰顯美台友好關係的照片而激怒中國大陸，引發台海危機的升高。

就在賴、賀「巧遇」的同日，秦剛受訪直言：「台灣問題是中美之間最大的火藥桶」，並明白點出「不打仗、不衝突是中美之間的最大公約數。雙方應共同阻遏台獨勢力，給和平一個機會，讓和平勝出。」在大陸官方的眼中，台灣問題似乎已經「巴爾幹化」了，成為類比過往歐洲火藥庫的國際危機，猶有甚之，巴爾幹半島的衝突只是區域危機，然而台灣問題點燃的中美兩大強權的衝突，宛若龍虎相爭、獅象對撞，勢必引發更嚴重的世界危機。

但昧於國際現實的蔡政府，在遭逢賴神同框照片被「神切割」的羞辱後，依然不以為意。賴副總統返程過境舊金山時，特別與美國眾議院院長裴洛西進行了一場聊勝於無的視訊談話，在綠媒與網軍的轉述下，又吹噓成一樁外交成就。相較於北京冬奧的開閉幕式，蔡政府的體育署已拿疫情為藉口，宣布將不參加。蔡政府「聯美制中」的遊戲幾時方休？是禍是福？是戰是和？善良百姓聽天由命之餘，只能默禱虎年行大運了。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）