依財政部統計顯示，2021年兩岸貿易總額再創新高，達2731億美元，不僅大幅成長26.3%，也是連續兩年突破2000億美元大關。其中，對大陸（含香港）出口創1889億美元歷史新高，占比42.3%，僅次於2020年。台灣對大陸貿易順差首次破千億美元大關，達1047億美元，對比7698億美元GDP（以新台幣年平均匯率28.03換算），比重占13.6%。換句話說，2021年台灣每100元GDP中，大陸貿易順差貢獻近14元。毋庸置疑，2021年台灣經濟成長率寫下6.28%的亮眼數字，對大陸出口暢旺是關鍵所在。

經濟是兩岸共通的利益

民進黨重新執政5年多來，蔡政府檯面上抗中、拒中、反中，但檯面下的市場力量仍然緊緊把兩岸綁在一起。2016年兩岸貿易額1179億美元，2021年達到2731億美元，每年平均成長15%，並未因民進黨政府政策干擾而減緩。

蔡政府上台後力推動新南向政策，在政府背後的支持與背書下，雙邊貿易的成長力道遠遠不及兩岸。以同樣2016～2021年數據估算，台灣與東協雙邊貿易金額年均成長率僅9.9%，較兩岸貿易少了5.1個百分點。更不用說，以實際貢獻GDP的貿易順差金額來看，民進黨執政這5年來，累計對東協順差比大陸少了3582億美元。

過去5年，兩岸貿易暢旺，產業合作同樣熱絡。大陸全力推動的半導體國產化運動，許多關鍵技術及零組件都與台灣脫離不了關係。從上游的IC設計、晶圓製造，到下游的封裝測試，背後都可見到台商的身影。追本溯源，馬政府時期的兩岸搭橋計畫扮演關鍵角色，所建立的產業溝通與合作平台，不只為兩岸產業鏈結提供具體的合作空間，也為大陸新興戰略產業發展奠定深厚的基礎。

根據財政部統計，2021年台灣出口大陸積體電路金額，占對陸出口比重達49.6%，台灣出口到大陸每兩塊錢中，就有一塊錢與半導體產品有關，這個數字在2016年還不到4成，大陸半導體產業若能取得突破性進展，台灣助攻的貢獻不能輕忽。

經濟是兩岸共通的利益，政治立場可以不一樣，追求經濟利益的目標是一致的。經濟不必然被政治綁架，可以存異求同找到最大公約數。只是，若要讓公約數變大，就需官方的協商與對話，僅靠民間或市場力量終究還是難以成大事。今年兩岸都面臨經濟下行風險，更應好好思考如何重啟經濟對話，化解彼此疑慮與潛在的經濟風險。

蔡總統歷史定位突破點

對話本身代表雙方有意願建立溝通管道、化解僵局，當有助於雙方避免誤判，降低擦槍走火風險。近來台海局勢升溫，兩岸劍拔弩張，兩岸人心惶惶。若能藉由彼此都有高度共識的經濟議題切入，開啟兩岸官方對話，必能為當前兩岸緊張局勢降溫。實際上，這也是現今台灣主流民意與人心所趨。

去年11月陸委會公布例行民調，絕大多數民眾（84.9%）主張維持現狀，但這不表示兩岸關係不重要，更不表示台灣應閉關自守，反而有高達82.8%民眾認為兩岸領導人應該對話，73.1%民意支持疫情趨緩後，應恢復大陸人士來台交流。《遠見雜誌》「2022台灣民心動向調查」也指出，60.1%受訪者贊成兩岸應該增加互動與交流。

不管兩岸官方如何交惡，民眾仍期待雙方透過對話化解嫌隙。當然，以目前兩岸氛圍來看，重啟對話並不容易。特別是政治立場的高度歧異，更讓雙方對話的空間大為限縮。突破必須找出阻力最小的路徑，經濟對話是阻力最小、空間最大的切入點。畢竟經濟是兩岸共通的語言，也具有高度共識，更是兩岸最大的利益交集所在。

蔡總統任期最後2年，不但未見跛腳，聲望反而登上高點，有足夠的條件為自己建立歷史定位，可以從經濟議題開始，譬如，選擇對國家安全無虞的項目，對大陸開放市場與投資，讓大陸企業及民眾願意來台發展，建立兩岸經濟雙向投資關係。民進黨政府對大陸開放市場，比較不會引起草根疑慮，吾人拭目以待。