隨著南韓3月9日總統大選日越來越逼近，朝野兩大黨總統候選人李在明與尹錫悅的五花八門政見競相出台，端上春節家人圍爐的餐桌一方面大家享用，另一方面互相交談選舉話題。即韓國人俗稱的「春節民意」方向可顯現這次大選勝負。

無論執政「民主黨」候選人李在明或反對黨「國民之力」候選人尹錫悅先後提出的政治、經濟、外交、文化、社會等各領域方面的政見，一般認為大同小異。從歷年選舉看，選前的各種「公約」，選後都變成「空約」居多。

最明顯的例子是，南韓總統文在寅早於5年前就知道，青瓦台不僅規模龐大，並且公認是權力弊病叢生的溫床。因此，在就任時曾向選民承諾將青瓦台作為展示歷任總統歷史文物的博物館，自己則遷入位於首爾光化門中央政府綜合大樓一處辦公，下班後走進街頭巷尾攤販與市民家常便飯聊天。但是，1年後文在寅卻以安全理由自行食言。

尹錫悅於27日發表的「廢除青瓦台（總統府）」政見，頗有「驚濤駭浪」之勢，獲得廣泛南韓選民的肯定與主要媒體的正面支持。一般認為，這問題雖是舊事重提，承諾較易，兌現則難，端賴總統當選人尹錫悅的勇氣與實現。

自1948年7月政府成立，青瓦台總統秘書處只有7名職員，隨著政黨輪替及總統物換星移，組織規模及人員逐漸擴大。目前，青瓦台設有秘書室長、政策室長、8位首席、2位補佐官及41位秘書官。另在秘書室長下設總務、附屬、儀節、記錄、演說等秘書，行政人員443人，另加安全人員500人，總計1000人。

每周，文在寅主持2個會議。一是青瓦台首席會議，二是內閣會議。顯然，青瓦台是屋上屋的另外一個內閣，似有首席霸凌各部會首長之嫌，造成內閣無權，淪為聽命青瓦台的執行單位。

現今官僚體系的各種越權與弊端，深思熟慮的尹錫悅在擔任檢察官時，就親身經歷青瓦台的種種違法。包括曾偵辦文在寅為30年知己宋哲鎬律師當選蔚山市長，非法動員8位首席協助選舉事務弊案。目前司法程序尚在進行中，一旦文在寅卸任，恐怕逃不了要面臨法律制裁。

權力核心青瓦台交還給真正主人「人民」，即將走入歷史，以「總統辦公室」取代，象徵總統當選人尹錫悅願意放下既得利益及徹底改革權力運作。總統辦公室幕僚由官民共同出任， 施政可即時反映民間與企業意見。

目前，尹錫悅的民意支持率領先李在明的原因很多。一向支持文在寅的20歲和30歲選民認為被文在寅騙了5年，執政初期高掛在青瓦台牆壁的「青年工作實況」牌突然消失，意味失業率很慘，無法向年輕人交代。

不僅是文在寅的政績，李在明本身也有問題。製造年輕選民早已忘記的「地區感情」分化人民，在大邱及慶尚道極力尊崇前總統朴正熙，到了光州與全羅道就大肆批評，昨是今非，講話不誠實。南韓年輕選民要選擇誠實的總統。台灣呢？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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