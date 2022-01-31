大陸和台灣，對於「農村」一詞的概念與用法，其實挺相似。以前剛開始認識大陸時談起素質問題或是發展問題，同學朋友們總會說一句「大陸還是很多農村啊，城市畢竟是少數」。

對於農村、農民工等詞彙，某些時候是負面，但是近年越來越多的是對基層群眾之敬佩。

短暫用抖音的那段時間，特別愛看農村老人家賣貨系列：農村老奶奶賣米糕，農村老奶奶賣自家的雞蛋，農村老奶奶賣饅頭……，農村老奶奶可以賣萬物，後來知道許多都有團隊操作之後玻璃心碎了一地。但這次過年之前還是淘寶買了「農村留守老人的自製年糕」。

這兩日跟一位同樣也沒回台灣的朋友聊天，他談起在台灣南部的農村老家過年往事：老人家總愛聽一些地下電台，那些電台常會推銷各種藥品，且那些藥品總是猶如仙丹。比如「保肝健胃明目增強聽力強健免疫力消除疲勞綜合丸」，基本可以幫助增強身上所有器官。

他的阿公阿嬤總會聽著聽著就下單一堆仙丹。某一年過年回家甚至家裡還放著一面金燦燦的佛牌，號稱純金打造外加廟裡香火加持，可以保佑他在對岸的事業運、增強姻緣、剷除小人。

「吃地下電台這些藥很危險欸！家裡人不管管嗎」我驚呼。

朋友大笑，「農村老人家不聽這些啦。很多電台都有熱線，還可以打電話過去跟電台主持人聊天，抒發人生大道理，老人家可高興了。」

朋友回台灣，不只念叨老人家別亂買藥來吃，也讓老人家省錢，不要花幾千塊台幣亂買什麼純金佛牌，何況帝都自有神明，台灣的神想管也未必管得到。

講著講著阿公大怒，怎樣，北京的神了不起喔？如果不是台灣神明庇佑，你在北京這些年如何能順風順水！

朋友的阿公阿嬤高齡過九十，身體健康，耳聰目明（老人家認為是電台賣的仙丹之作用，不是每年醫院的健康檢查）。農村老家對朋友而言，平時難免批評其愚昧守舊，但每逢年節，只有濃濃眷戀，只有從小吃到大的飯菜香，只有一家人圍爐的熱鬧滾滾與笑語不絕。

這就是農村，這就是基層人民，這是去除人們常在新聞上看到的年輕人、台積電、「去中國化」之外的，另一個真實台灣。

我們今天拔高一個層次。什麼是民意？顧名思義，人民對某件事情的意見。

若以兩岸關係為例，若走在街上訪問這些老人家「對於兩岸統一如何想」這一宏觀政治問題，可能會有幾種回覆：「無聊！兩岸統一會更有錢嗎」、「應該跟大陸溝通啦，大家談談，什麼統一以後再說啦」、「聽說現在中國很強吼？如果打起來再說啦！」

一位台灣友人曾跟我表示，自己跟偏獨的長輩聊天時，該長輩萌萌地表示，其實現在藍綠都做得不好，讓共產黨一起競選也可以啦。

這些在媒體上，會成為「超過五成的台灣人支持兩岸交流，過六成的台灣人不支持統一」這一條冰冷的新聞。

民調可以作為一種民意參考，但無法全面反應民眾真實情緒。

於是，聰明的台灣政治人物，很愛用「善良」、「散播愛」這種天真無邪的詞彙，因為「你對人家好，人家就會對你好」、「要讓國際上知道台灣人很努力」，這些本來就是老百姓最樸實的想法。

蔡英文常說的一句話，叫做「良善的力量」，比如「國際會看見台灣良善的力量」等等。大陸同業往往笑，外交路線怎麼能這樣玩？我說，這叫「滿足民眾更高層次的精神需求」。

能不能達成目的，能帶來多少實際效益，反而成為次要問題。

最近友人從台灣寄來韓國瑜剛出版的新書，整本內容都在講述台灣基層的良善故事：立志成為軍人，卻不幸身患鼻咽癌與病魔奮戰的年輕人；免費給有需要的民眾一碗麵的「行善麵店」；免費給弱勢家庭孩子乘車的計程車師傅……

最後的頁面是這樣寫的，「他們的善念、信念、對生命、對環境、對國家社會的愛，能感動許多人，為這個社會凝聚更多良善與光明」。看這本書時難免苦笑，笑台灣政治人物的聰明與精明，這段話可以從任何藍綠人士口中說出來，都不違和。

若政治人物只顧著滿足與利用民眾的精神層次，遮掩自己的缺失，而沒有一點危機意識與擔當；如果精英階層無法肩負起修正問題的作用，從媒體到意見領袖集體失能，服從主流政治正確。那麼，將會無法挽回地日漸衰落，在任何體制皆是如此。

請原諒，在除夕夜之前本只想拜年，但還是忍不住說這許多。

什麼叫基層、民意、人民群眾？兩岸去除體制不同、立場不同，其實沒啥不同。

許多人白天工作晚上兼職送外賣，閒暇時候刷刷抖音看看貓咪，每天能在手機上耐心翻閱幾篇新聞的人少之又少。

許多人每天養家活口、累死累活，在各自領域奮鬥，回家只能累倒在沙發上如同現在正在刷手機的你。

政治有宏觀如中美關係和RCEP，但根基仍是百姓民生。作為一個躲在自己公眾號自得其樂的偽政治觀察家，過去一年聽到更多的「井蛙」、「留島不留人」，倒不是生氣，只覺得無奈：大陸朋友們都知道基層農民工之辛勞，但台灣基層同樣如此啊！

給你們超討厭的政黨高呼「凍蒜（當選）」的台灣老人家，跟過年時對你催婚催生、噓寒問暖、給你夾菜的爺爺奶奶，沒啥區別。

他們平時含飴弄孫，與左鄰右社喝茶下棋，聽著電台主持人激動表示「對岸軍機又來台灣了！台灣政府硬起來！！」

他們會因為天氣熱懶得去投票，因為電視主持人叫他們投誰就投誰。平時省得要死，卻會為了你的事業前程與家庭幸福，去買什麼黃金佛牌。

過去一年，作為一個看了太多新聞的人，或許比你們還要厭倦。

厭倦如今許多事情上升到道德層面，唯有某種政治正確是「道德的、民主的」；厭倦政客以良善包裝骯髒；厭倦選民將良善作為逃避問題的借口；厭倦以所謂「良善價值」站在道德高地、把不符合自己意識形態的人打為對立一方。

只能不斷告訴自己：要明白，所謂大局觀底下都是小老百姓的日常生活；要明白，我們平頭百姓可以有不同立場但不必因此對立；要明白，政治正確往往隨著時間與特定事件發生變化，唯獨「民眾生活好壞」是一切根基……

天哪，簡直是修煉。在做這份工作多年後，本人脾氣確實收斂許多（此處不容反駁）。太過聖母？不是的，這只是做好這份工之必要條件與修養。

最後，請容許已經邁入中年的台北女孩，帶著郭阿竹，跟各位拜年。

2022年不會平靜，更不會和諧，政治雖然骯髒，我們所處的環境雖然極端到讓人想逃走。期望我們一直記得，保留一個良善的小小同理心，與對方好好聊幾句。（郭雪筠/台北女孩）

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