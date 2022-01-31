今年為壬寅年，肖次虎年，一般吉祥話會祝福大家「虎虎生風」、「如虎添翼」、「生龍活虎」、「龍騰虎躍」等，當然不希望是「龍爭虎鬥」或「虎頭蛇尾」，更不能說是「虎落平陽」了。

避免黑天鵝衝擊

儘管命理上不同流派對今年的經濟景氣各有說法，但俗話說「盡人事，聽天命」，對今年經濟狀況的應對，還是需要理智的推論加上準確的判斷，才能兵來將擋、逢凶化吉，創出令人滿意的績效。台灣經濟在今年面對的機會，應是全球對電子業需求居高不下，衍生出台灣的出口表現持續暢旺，並反映在優異的經濟成長上。國內各機構對今年的經濟成長預測，都維持在4%上下，雖不及去年驚人的6%，但在先進經濟體中仍然相當出色，值得企業界全神掌握。

然而，掌握機會之外，卻不能不同時對今年的經濟風險也投以關注，以避免「黑天鵝」衝擊，甚至翻船溺水。台灣經濟今年面對的風險其實不少，但我們認為其中最重要的有兩項，一是美國升息對台灣帶來的衝擊，二是中國大陸經濟不穩對台灣衍生的出口風險。特別是企業界，對於上述兩項都該保持高度警戒、規畫應變方案，一旦確認發生時立刻要啟動應變，方能以變應變來確保不敗。

首先，當然是美國若升息必然會對台灣產生影響。由於美國通膨速度顯著超過預期，而造成通膨的幾種原因，包括糧食和資源價格上漲、疫情打亂供應鏈、全球運輸系統堵塞不暢等，都沒有減緩跡象，故聯準會去年底表示將加速貨幣政策正常化，除每月將減少購債300億美元外，也將提高聯邦利率。外界對升息的密集度有不同的看法，金融業龍頭之一高盛集團更預測會有4次升息，分別會發生在3、6、9、12月，合計達到4碼。目前美國經濟狀況並非一片榮景，疫情和運輸衝擊讓經濟恢復緩慢，故升息動作也會相當謹慎而不會太快太猛。

台灣也有外銀預測，央行會在下半年上調基本利率2次，合計為1碼。如此看來，美國升息程度肯定會超過台灣，因而資金會撤離台灣流向美國，導致台灣股市量能不足、股價下跌，以及台幣相對美元出現微貶。但貶值又會讓出口報價下跌，短期有利於出口，不過也會造成進口價格提高，形成部分物價壓力。占台灣4成多出口的對陸出口，也會受新台幣兌人民幣匯率變動的影響。由於陸方上月調降了存款準備率2碼（0.5%），又將1年期LPR（貸款市場報價利率）下調，明顯在放鬆資金，同樣會造成人民幣對美元貶值，因此台幣兌人民幣匯率應無顯著變化，不至於明顯影響台灣對陸出口。

壓力測試不可少

然而，中國經濟卻會是台灣今年的第二項經濟風險，因為其景氣比起去年，成長力道將大幅滑落，經濟成長率可能由8%顯著下滑到5%，而且將會面臨「保5」的緊張局面。因為，今年除基期已墊高外，大陸經濟還面臨了幾項風險：一是疫情來去不定，可能傷害市場需求；二是美國可能在供應鏈、科技和市場三方面進一步杯葛中國，造成中國身為供給方的傷害；三是中國本身的房地產泡沫整頓，可能引發的連鎖性市場破壞；四是習近平主席推動的「共同富裕」，可能影響大企業減少投資以避免成為標靶。這些發展都可能成為經濟的破壞因子，也衝擊台灣對大陸的出口，讓台灣的經濟表現受創。

其實，在面對這兩項重大風險之外，台灣當然也面對了自己的疫情風險。這一波散播力超強的變種Omicron疫情，台灣無法避免地遭到侵入，而且疫情已有逐日升高之勢，超過社會大眾的預期。若真的被迫將防疫措施升級到「三級警戒」，要求眾多服務業者必須嚴格控管消費人數的話，當然會嚴重打擊國內消費，並衝擊今年的經濟表現，也讓國內製造和服務的「產業雙元化」現象更加明顯。

因此，今年的台灣經濟，雖然在承接了去年出色的表現下，理當仍有不錯的數據績效，但還是面對了來自美國、中國大陸和我們自身的風險。如何掌握全球仍然旺盛的需求契機，但不忘及早規畫這些風險成真時的應變，則是企業和政府都該自我進行「壓力測試」的功課，絕對不可輕忽。如此，方不至於「虎頭蛇尾」，也更能夠確保今年是「虎虎生風」的年度。