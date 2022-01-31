「政大學聲」粉專介紹政大附近「殺人魔王」燒臘店，政大校友蔣萬安留言「不認識殺人魔王，別說你念過政大！」被民進黨前發言人吳濬彥打蛇隨棍上，稱看到留言還以為來到轉型正義的版，蔣萬安隨即刪除留言，卻被媒體當成新聞報導。

蔣萬安刪除的動作實在「此地無銀三百兩」，讓外界覺得蔣萬安已默認「蔣介石就是殺人魔王」，否則有什麼好刪？

立委選舉與市長選舉格局不同，蔣萬安選過兩次立委，並不算真正經過選戰的檢驗。選市長必須有感動人心的論述，更要有超凡的危機處理能力。蔣萬安待人客氣，跑攤認真，從政一路順遂，但沒有論述，也未經過真正的危機，不具備「抗體」。

從刪留言這件小事可以看出，蔣萬安喜歡「打安全牌」，擔任民意代表沒有問題，但擔任市長就要有主張與立場，模糊的結果就是父子騎驢，兩邊不是人。

這個留言一開始就不該留，留了就不該刪，刪了就把小事化大。蔣萬安既然要承接蔣家光環，那就要擁抱蔣家的全部，包括蔣介石、蔣經國、蔣孝嚴。

今天刪了留言，明天一定有人追問：「你認為蔣介石是殺人魔王嗎？」蔣萬安準備好了嗎？

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