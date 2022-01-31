年終歲末，國民黨團還真做對了兩件大事，對低迷的政壇及市井蕭條氛圍多少注入了些強心劑。

先是華視總經理態度倨傲，侵門踏戶，費鴻泰不滿，硬逼著柯建銘解決，否則拒絕協商，結果華視總座乖乖走人；接著民進黨立委郭國文說是「要為國民送上新年禮物」，在春節年假前最後一個工作天宣布解禁日本食品，引發國會風暴，國民黨立委隨即霸占主席台、不惜倒閣硬逼著柯建銘鞠躬道歉後才使立院恢復正常。

民進黨挾公投及中二補選、護昶勝利之姿，以為政壇再無對手，可以為所欲為，沒想陰溝裡翻船，還翻了兩次船，郭國文此舉是不長眼，即便日本｢輻食｣民進黨非進口不可，也輪不到一個小小立委來居功，還說什麼送老百姓新年大禮，禮物呢？過年想買個雞蛋都買不著，這就是你的大禮？

口罩要排隊、打疫苗要排隊、買個民生必需品雞蛋也要排隊，問題是排隊也買不著。曾幾何時台灣老百姓日子怎麼越過越回去，昨天缺疫苗、今天缺雞蛋，明天呢？後天呢？米糧、副食品，這些都是未雨綢繆可以防範的東西，為什麼會弄到今天這個地步，農委會還說到了清明節就會好轉。老百姓能不能等到那個時候？

今年是難過了，請教民進黨，什麼時候才能給台灣老百姓過個太平年？

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