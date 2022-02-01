天津全員核酸那天，王曉雨就決定，今年春節不回家。疫情成為了很好的借口，她再也不想面對家裡人冷嘲熱諷地催婚。每一個被當做物品兜售的瞬間，她都心如刀割。

本科中山大學，研究生南開大學，國企工作，29歲的王曉雨是很多同齡人艷羨的對象，但卻是父母眼中的「草包」——因為，「沒有男人要」。

嫌棄逐漸上升到情緒勒索的地步，而這種攻勢在春節期間會徹底爆發，家裡的親戚會輪番上陣，有人負責勸說降低標準，有人負責保媒拉縴。王曉雨曾聲淚俱下地跟父親談判，但只換來了一句「但凡你自己有點本事，用得著我們操心嗎？」

似乎一過25歲，就再也無法純粹地享受春節。這個本該是闔家團聚的幸福節日，但成為了很多年輕人的包袱。並不是不想家，而是春節回家「太危險」。

臨近春節，很多年輕人都會陷入「回家焦慮」——女孩子擔心面臨花式催婚，「大齡剩女」羞辱；男孩子會被拉入「車子房子票子」的攀比行列。

一些人在下定了春節不回家的決心後，一切焦慮一掃而空。

王曉雨早早地買了年貨，給家裡的兔子做了一個手工的小玩具，撿起了已經擱置兩個多月的自學PS技能的計劃。「一旦我想到過年期間不用串門，沒有人在我耳邊說我沒人要，只有兔子陪著我，我的內心就會無比平靜。」

春節將至，字母榜（ID:wujicaijing）採訪了幾位不想回家過年的年輕人，他們中有一些人希望在春節期間好好休息，過平靜的生活，為開年打工養足精神；有的人因為無力應對春節期間父母與各種親朋好友的過度「關愛」放棄回家，想要感受沒有噪音的快樂。

以下為這些年輕人的口述實錄：

橙子，28歲，女，北京，品牌營銷

這個春節，一個少女決定反叛

手機裡彈出太原防疫政策的那一刻，我簡直有種「垂死病中驚坐起」的興奮感，「14+5居家隔離」這幾個字一瞬間變成了我的救星。

我火速退了回家的高鐵票，按捺住內心的狂喜，給我爸打了電話，說明了我到家後可能會面臨寸步難行的處境，我爸沉默了片刻，囑咐了我一些生活瑣事後就掛了。

安排好一切後，我再也忍不住了，跑到客廳跟室友們分享我不用回家過年的喜訊。

天知道我有多麼害怕在老家過年。自從我畢業之後，每年春節能享受的快樂時光變得越來越少，回家過年甚至已經變成了一種巨大的壓力。

畢業的時候，家裡人都希望我能在當地就業，我爸媽以給我買車、幫我付房子的首付來誘惑我，希望我能考太原的公務員。

為什麼要把我困在一個我並不喜歡的小城市呢？年紀輕輕的我難道不應該去大城市見見世面嗎？於是我義無反顧地去了北京，選擇了一份工資並不是很高，但能給我很多空間的工作。

「跟人合租、工資不高、沒有男人」，讓我變成了整個家族「關懷」的對象，各種變著花樣的訓導從我23歲一直聽到27歲。春節假期，變成了家裡人「噓寒問暖」的集訓。

剛開始，是我爸媽和姐姐哥哥以旁敲側擊的方式，希望我改變職業規劃，盡早考公務員。後來，他們在改變我的職業規劃上無果後，開始轉向給我介紹對象，甚至發動了所有的親戚朋友來幫我物色，家裡已經徹底沒有淨土了。

在一年一度的「幫扶橙子大會」上，我簡直像個犯人一樣，接受一輪又一輪的關心，以及看各種各樣男生的照片。如你所想，所謂的優質男生，我真的看不上。那些看似對我很關懷的親戚，根本不在乎我的尊嚴，介紹給我的男生大多過了30歲，身高勉強一米七，而我，光腳都要172cm。但一旦我表現出不耐煩或者反駁，就會成為「不知好歹」的鐵證。

這樣的日子真的是毫無幸福感可言。去年國慶節，我跟我爸媽商量，試圖改變他們發動親戚為我介紹對象的行為，結果碰了一鼻子灰。

我媽對我的工作嗤之以鼻，覺得工作不穩定是我找不到男朋友的主要原因，甚至說出「如果你來太原工作，即便沒人要我也不說什麼了」的話。聽到這句話我真的爆發了，「沒人要」三個字真的讓我很心寒。也就是在那時，我開始猶豫過年要不要別回家了，為什麼我要回家遭受這些把我的尊嚴摁在地上摩擦的事情呢？

臨近春節時，我迫於心理壓力買了車票，但我一直沒放棄尋找合理的理由退票。居家隔離的政策真的是救了我的狗命，不用回家過年我真的太快樂了。

這是我第一次在北京過年，也可能會是我近四五年來過得最平靜的一個春節。跟我合租的室友也因為政策原因沒有回家，這個春節我們都不會孤單。

我們已經制定好了年夜飯的菜單，買了不少年貨，打算在除夕當天去早市買新鮮的魚和肉，做一大桌子豐盛的年夜飯。萬家燈火時，我們幾個北漂的女孩也能享受飯香四溢。（武昭含、畢安娣）

（本文來源：「字母榜」公眾號，原題《春節不回家，我真的好快樂》）