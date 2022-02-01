除夕晚吃團圓飯時接到電話，蔣萬安打來的，以為是他本人，想和他寒暄兩句，沒想卻是電話錄音，嘰哩瓜啦講了一大堆然後掛上。那感覺很不好，反不如前兩天接到綠營議員打來的電話，是本人，而且語調親切，雖不想聽但仍禮貌性地讓她講完，兩個電話兩種心情。

蔣萬安一直以蔣家後人自居，可以呀！但要學蔣經國的地方很多。經國先生想了解什麼事一定事必躬親，當行政院長時他跑遍全省體察民瘼，發現問題馬上解決。譬如大溪鎮希望有一條橋供大型車輛通行，結果短短兩個月不到，大溪對外的武嶺大橋就開始測量施工了；後壁湖漁民住的是草房，小蔣知道後不久就改建成國民住宅；「一斗米多少錢？」｢農民為什麼賺不到錢？｣不下鄉、不到地方走動，怎會發現問題？老百姓發現，蔣經國永遠都穿著固定的皮鞋和夾克，而且地方陳情有時是蹲在地上簡報，小蔣也蹲在地上聽人民解說，哪像現在的行政院長，高舉著撞球桿逼問對方有幾個停車位，真是不可同日而語。

蔣經國的一位民間友人太太懷了老二，小蔣跟她說會來吃紅蛋，沒想隔年小孩滿月，蔣經國竟然真的來了，不僅吃了紅蛋還包了紅包。種種事蹟都發生在蔣萬安爺爺身上，而印象中的蔣公子永遠高高在上，連個電話都懶得親自打，難怪蔣經國都快被蔡英文給搶走了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※