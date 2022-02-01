農曆新年至，一大早看到《中國時報》頭版，刊登了蔡總統於小年夜發表的春節談話，向國人及全球歡度農曆新年的民眾拜早年，祝福大家，虎虎生風！由此足以證明小英總統也是遵照中國人的習俗，過中國新年。當然不言可喻的是蔡總統也不能否認她是中國人。

民進黨在野時，在1991年10月13日第五屆第一次全國黨代表大會中，雖然通過修訂黨綱中的一個條文，也就是所謂的「台獨黨綱」；其後又推出〈台灣前途決議文〉及通過〈正常國家決議文〉；但從陳水扁政府以迄現在的蔡政府，一直無意，或者可以說「不敢」就統獨進行公投，還是以「維持現狀」為主要政策。因此，有人形容「台獨黨綱」僅是民進黨的「意識形態」政治綱領。

近年以來，根據有公信力的民調單位公布的數據，過去居多數，而且是經國總統常說的「我是台灣人，也是中國人」的比例，已經是愈來愈少；認為自己是「台灣人」的數字則愈來愈多。眾所皆知，這個結果主要是民進黨政府「課綱修訂」後的教育，及「仇中抗中」政策所造成；當然中共對台灣變本加厲的「文攻武嚇」及在國際社會無情的打壓，也是主要原因。而這兩項因素則是「互為因果」。

大家都知道我們的祖先都是來自中國大陸，只有時間先後的不同，而台灣原住民才是「正港台灣人」。在台灣的百姓過中國農曆新年及其他固有的傳統節日，民間信仰的媽祖和關公都是來自大陸。因此民進黨人若鼓吹「台灣人不是中國人」，則無異是掩耳盜鈴和自欺欺人，也是數典忘祖及自我矮化。

蔡政府執政以來，已經聽不到追求「台灣獨立」的言論，畢竟那只是一個「假議題」，也是過去安撫及敷衍「台獨基本教義派」的說詞。日前出訪宏都拉斯、自稱「務實台獨工作者」的賴副總統，西裝上始終都是別著中華民國國旗徽章，在機場歡迎他的僑胞也是揮舞著國旗。蔡總統也出席及主持了「經國七海園區」的開幕式，不但推崇經國先生對台灣的偉大貢獻，甚至還以「蔣經國的傳人」自居。

吾人衷心希望蔡總統及民進黨政府官員們能夠早日「校正回歸」，大大方方地承認自己是中國人！也讓台灣百姓能大聲的說出「我是台灣人，也是中國人」，不要讓「中國人」這幾個字讓海峽對岸的人民所獨享！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※