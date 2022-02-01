年味無從覓，通街聲樂稀。

雞豚供桌滿，瓜果販攤巍；

不見龍獅舞，何曾鞭炮飛？

尋常已飽腹，舊俗竟誰依？（《年味》）

近幾十年來，由於社會的進步、生活習慣的改變，過年、過節常只不過是一個無須上班、上學的休閒日子，和尋常的周末、周日，並沒有多大的區別；儘管多數人心裡都還謹記著這樣的一個節慶日，懷想曾經擁有過的歡娛氣氛，但諸事倥傯，在實際生活層面，卻總是如春風拂水，漣漪泛漾幾圈，就無從，也無心去追尋其痕跡了。

這往往不免會使一些懷故、念舊的人，悵悵然若有所失，回首而望，欷歔、感慨，兼而有之，而終究無可奈何，時日匆匆，早是節慶已過，一個節、一個年，就從眼皮底下滑溜過去了。想伸手捕捉，漏沙無情，空空虛虛，若有似無，有時竟像是未曾有過一般。尋常節日，一天也就這樣囫圇過去，但每逢過年，長達一星期以上的假日，如果總是如此倉皇、淡漠，激不起任何絢麗的火花、留不下任何歡喜的記憶，這種失落感，最是蒼白且深沉的。

多數人都還會記得，童幼時期的「年」是怎麼「過」的，那種大街小巷鞭炮聲盈耳不斷、鑼鼓音繞樑不去，到處金赤耀眼、結綵張燈，穿新衣、領紅包，舞龍躍獅、跳神迎財，親友團聚、樂笑顏開的景象。這才是洋溢著歡欣、鼓動著喜樂，深藏於人心中的「年」吧？但是，這樣的「年」，真的好像距離我們越來越遠，也越來越淡了。多數人都不禁會感嘆，「年味」究竟被我們遺失到何處去了？

「年味何處覓」？過往的「年味」，在現實的日子裡，雖是逐漸消褪，但我們的古書中，還是留載了很多永不會磨滅的印痕，與我們舊時的回憶緊緊相契、深深相繫。

我們且引一段南宋孟元老《東京夢華錄》的記載，聊窺一下古代都市中人是如何「過年」的：

正月一日年節，開封府放關撲三日。士庶自早互相慶賀，坊巷以食物、 動使、果實、柴炭之類，歌叫關撲（按，即賭博）。如馬行、潘樓街，州東宋門外、州西梁門外踴路、州北封丘門外，及州南一帶，皆結彩棚，鋪陳冠梳、珠翠、頭面、衣著、花朵、領抹、靴鞋、玩好之類，間列舞場歌館，車馬交馳。向晚，貴家婦女縱賞關賭，入場觀看，入市店飲宴，慣習成風，不相笑訝。至寒食冬至三日亦如此。小民雖貧者，亦須新潔衣服，把酒相酬爾。

開封（汴京）是北宋的國都，又稱「東京」，從這段記載中不難看出，當時京城過年的繁華景象，在金人尚未入寇之先，是如何的物阜民豐、「宣和與民同樂」。

中國人所謂的「節日」，本質上都是歡娛的「慶典」，「年」這個字，本來就是取其穀物豐收的意思，洋溢著歡慶的氣氛。但細究之下，這些歡慶的「年味」，不外乎是從「吃喝玩樂」中迸射出來的。大抵古代社會中貧困者居多，而省吃儉用、節衣縮食已成習慣，平時節度開支、量入而出，唯獨一到過年，則饗宴大開、無所顧惜，為來年作個豐穰的預卜。豐盛的食物、甘醇的美酒、精彩的百戲、歡抃的心情，可以吃，可以喝，可以玩，當然就是樂在其中了。

但是，現今的社會，從各個角度來說，都可以說是遠遠超越了古代，雖說未必人人豐衣足食，但山珍海味、醇酒佳醁，只需稍肯破費，是隨時都可享用，無待一年一度的「過年」的。對比起50、60年代，只有逢年過節，才能吃到雞鴨豬魚、享用紅露紹興的時日，如今滿街巷都有各式餐館、各味料理、各色名酒，邁步可食、舉杯可飲，可以大吃大喝，已是完全兩樣的了。有酒食，今日饌，又何必非「過年」不可？

是以儘管每逢過年，家家戶戶都仍會未能免俗地採辦各類酒食，且不厭其精其細，不嫌其多其廣，但飲食入口，竟也與平日朋儕聚餐、觥籌交遞，別無異趣，等如尋常，已無處覓得絲毫的「年味」了。春花秋月雖美，但一旦等閒而看，也與剩水殘山一般，無足輕重了。

但是，這卻是當代社會中「唯一」的過年景象了，賣場商家、市攤便店，熱絡興隆，花果肉蔬、海鮮山珍，琳瑯滿目。經眼可見，卻已未必烙於心上了。雖是「味」猶在口，可「年」已悠悠忽忽，漸離漸遠，竟至無從捕捉了。

「玩」是舊時過年必不可或缺的，有得「玩」，才有得「樂」。過年的「玩」，燃放鞭炮，最是樂事。小時候，劈劈潑潑的水鴛鴦、大龍炮、沖天炮、掛炮、排炮，一聲一聲又一聲，不絕於耳，響徹鄉里，煙硝瀰漫、火花耀熠，整個街衢都為之沸騰起來，既刺激又冒險，這才是「過年」，這樣才有「年味」。

可惜的是，平日喧擾慣了的都市，竟因其噪音與危險，作了嚴格的防禁。除夕夜闃闃寂寂，沉浸在暗黑的夜色中，偶有幾處遠遠傳來的斷續聲響，就如幽居山谷的野人，聞跫音而喜，卻早已是可遇而不可求了。大年初一，沒有人迎晨曦而大開響門，更難得一見花花紅紅的春聯，門杜鎖而不開，人閉戶而閒坐。人與人，聲與光、熱與鬧、笑與樂，零零落落、冷冷清清。又哪裡還嗅得出半點「年味」？

儘管當今社會可「玩」的花樣，多得難以勝數，但過年的「玩」，是種「與眾同樂」的「玩」，無分親疏遠近、不論男女老幼，處處與人隨緣、在在親身參與，同氣連枝，共此佳節。當一條龍蜿蜒游來，一頭獅跳躍而至，蝦兵蟹將、蚌精龜臣，潮湧而出，鑼鼓齊響，鞭炮共鳴，演者觀者，無不盡興，無不歡欣，這才是真的足以點綴太平的「過年」。

「賭」也是同樂的玩意之一。猶記70年代，新竹市區武昌街一帶，每逢初一至初三，兩旁騎樓，都擺滿了一式的賭桌，一張圖紙、一隻大碗、三顆骰子，注碼從十元至百元，明標賭金、任人作莊。無欺無騙，願賭服輸，警不取締，民不檢舉。人來人往，摩肩接踵。但這般景象，已是杳不可尋了，「賭博」在很多人心目中是罪不可赦的「惡德」，當街聚賭，縱使警察不加取締，也有「正義魔人」勇於檢舉，其風漸憩，正是無可奈何之事。但是，「年味」也隨之而衰歇了。

我常疑惑，宋代是賭禁最為森嚴的朝代，犯賭博罪者，最重可判死刑；但過年的時候，尚可開放「關撲」三日，縱人戲玩，也不聞民風會澆漓到什麼程度。其實公家彩票，逐日而有，且逢年推新、加碼作賞，州官可以長年放火，奈何禁止民間點三日之燈？大賭固然會讓人傾家蕩產，但區區過年三日，以小睹怡情養悅，又何必橫加限制？

到底，「年味」要如何尋回？我以為，三日內不禁鞭炮，不嚴賭禁，外加傳統民俗藝術逢年演出，或許就是最佳的途徑。即便因都市人煙稠密、防燥防火，亦有其顧慮，但如台北、新北二市，有數處寬闊的河濱公園，又何不開放三到數日，仿照北京廟會的成例，劃定區域，將一應過年的「吃喝玩樂」盡納其中，供民眾賞玩遊樂？

過年，是華夏人的「嘉年華」，是最足以展現傳統文化特色的節日，我衷心期盼著能有飄散著濃濃「年味」，繽紛熱鬧、喜慶歡騰的一個「過年」。（作者為退休大學教授）

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