日照珠峰 中新社記者 貢嘎來松 攝

海拔高、缺氧、寒冷，已經不再成為人們進藏旅遊的阻礙，四通八達的公路，遍佈全國各地的航班，即便在寒冬，也依然阻擋不了進藏旅行的心。

在這片高原上，有星羅棋布的湖泊，有高聳入雲的冰川，更有怡然自得的無人區動物樂園。

無論夏季你看過了多少風景，冬季的西藏是另一番景象。

來西藏，不看湖看山，那必是行程中最大的遺憾。不計其數的湖泊都有著各自神話傳說，擁有著獨特的顏值。

作為亞洲水塔，西藏的冰川數量和儲量居全國前列。

納木錯、瑪旁雍錯、羊卓雍錯（也稱為羊湖），並稱為西藏三大「聖湖」，這三座湖泊是大多數遊客們和信眾必至之地。

納木錯和羊卓雍錯距離拉薩市區比較近，當天可往返，它們應該算是接待遊客數量最多的兩個湖泊。

納木錯是西藏第二大湖泊，處在拉薩市當雄縣和那曲市班戈縣交界處。除了自帶光環的神話傳說，自然風光也當屬絕美，尤其是聖像天門。

納木錯聖像天門 中新社記者 貢嘎來松 攝

羊卓雍錯，藏語意為「碧玉湖」，雖是高原鹹水湖，但也有不少魚類。從拉薩往返阿里的飛機上俯瞰，湖水湛藍，如同大地紋身一般。

羊卓雍錯 中新社記者 趙朗 攝

還有遠在藏西阿里的瑪旁雍錯，與神山岡仁波齊相互依偎。這片湖泊被藏傳佛教、印度教等多個宗教視為朝拜對象。從衛星地圖上看，猶如心狀。

思金拉錯，距離拉薩幾十公里，它是當地的「財神湖」，吸引著經商者、祈福者來朝拜。尤其夏天常有人轉湖祈福。

思金拉錯 中新社記者 貢嘎來松 攝

普姆雍錯被眾多網友贊為「中國的貝加爾湖」，每年冬季例行的回歸湖心島冬季牧場最引人關注。牧民們小心翼翼趕著羊群穿過結冰湖面到達湖心島牧場，場面十分壯觀。崖壁上有座寺廟，像是守護著這片湖泊。

普姆雍錯 中新社記者 趙朗 攝

然烏湖地處藏東昌都市，緊鄰著川藏公路，是很多自駕遊客常去的地方。與三大聖湖不一樣，這片湖泊四周環繞著高山、森林，遊玩體驗完全不同。

然烏湖 中新社記者 江飛波 攝

說完了湖泊，我們來看看冰川。

薩普冰川應該是這兩年西藏旅遊熱詞，它地處藏北那曲市比如縣，這裡也盛產蟲草。無論是夏季還是冬季，都值得去遊覽探險。

薩普冰川 林良品 攝

普若崗日冰川同樣地處藏北那曲，曾被譽為世界第三大冰川。因為保護需要，自2018年6月暫停接待遊客了。這裡也曾是多個國家重要的科考對象。

普若崗日冰川 中新社記者 貢嘎來松 攝

康布冰川位於山南市，當天可往返拉薩市區，雖然不及來古冰川名氣大，但絕對是去了還想再去的地方。

康布冰川 中新社記者 江飛波 攝

西藏高寒缺氧，地廣人稀，但卻是動物的樂園。

在羌塘腹地生活的藏羚羊，僅在那曲範圍內約有15萬隻。通過保護，藏羚羊數量不斷增長。中國對藏羚羊保護等級已從「瀕危物種」降級為「近危物種」。

索朗仁青 攝

金絲野犛牛高大兇猛，不可近身，通俗比較，體積能與大家常見的小轎車相比。作為特殊物種被列為國家一級保護動物，阿里地區2020年統計，金絲野犛牛種群數量達到200餘只。

索朗仁青 攝

作為國家級保護動物也常常讓牧民們苦惱，只常聽牧民們說，野犛牛與家犛牛交配生仔後，小犛牛帶著野性留不住，白白受損失。

出沒於草原的棕熊，憨態可掬，不過常常造訪牧民家裡搞破壞。破門翻箱倒櫃，駕輕就熟一般。因為是國家保護動物自帶光環，牧民只能躲著它。幸好，當地有野生動物肇事補償，能挽回損失。

阿里棕熊 索朗仁青 攝

阿里藏野驢 中新社記者 貢桑拉姆 攝

草原狐狸 索朗仁青 攝

阿里野狼 索朗仁青 攝

隨著生態保護提升，野生動物種群數量不斷增加，自駕在西藏的公路上，也常能看到這些小動物們。

高海拔稀釋著這裡的氧氣，卻稀釋不了外界對這裡嚮往的熱情。

帶著熱情收穫美景的同時，也希望大家能夠帶著一份小心翼翼，高原脆弱生態環境的保護不僅需要當地人的保護，也需要大家的一份努力。

願美景長存，且行且珍惜！

（本文來源：中國新聞社）