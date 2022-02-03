英國女王伊莉莎白二世（ElizabethⅡ）在88歲時依然騎著駿馬出行，引發世人一片感嘆。這倒修正了我一向以來的一個錯誤想法。

《資治通鑑》中寫道，神功元年，武則天「游苑中，吉頊執轡，太后問以外事」。當時已經73歲高齡的女皇帝武則天曾騎馬在內苑漫遊散心，由重臣吉頊親自為她拉著馬轡頭，於是皇帝一邊閒逛一邊向隨行的吉頊詢問最近的民情。本來，我一直覺得這一則事蹟完全不可信，年過七旬的女性還能騎馬？可是，伊莉莎白二世以實際行動宣告了我的懷疑並不成立，這位陛下在近90高齡仍然穩乘御騎閒庭信步呢。

（圖：時報出版提供）

唐代貴婦習慣騎馬出行，今人往往喜歡讚譽唐代風氣開放，性情豪爽，其實事情沒有那麼簡單。那個時代，愈是地位高的貴婦，愈不能讓凡人看到自己的形象，外出除了要披戴羃䍦、帷帽之外，甚至由「行障」圍繞起來。武則天上尊號為「天後」，與高宗並稱「二聖」之後，臨朝聽政、接見大臣則是在座前垂一道紗簾，隔著簾子與男性臣下議政。最近，很多人對於歷史上「武則天究竟長什麼樣子」很感興趣，百般考據、諸多推測。其實，你未免想多了，就算有機會生在那個時代，哪怕像狄仁傑、吉頊那樣貴為宰相級別的忠臣，也沒有什麼機會看到女皇帝的面容。

如果你不僅能不偏不倚穿越回那個時代，還恰好變身為唐高宗，夫妻相處，總有大把機會看自己太太的樣子吧？可是，古時女子崇尚化濃妝，最重要的是，唐代女性人人都在臉面上貼或描畫「花鈿」。花鈿也叫花子，常常是金箔、絹羅或魚鱗等剪成的小花，上面描有彩色花紋，貼在額頭、眉間、眉梢、鬢邊、雙頰等部位。尤其驚人的是，約定俗成，大家必定在嘴角兩邊貼一對圓形或花形的假酒窩「靨鈿」，這對假酒窩可能是黑的，可能是紅的，可能是金色的，還特別流行綠色的「翠靨」！一對帶著綠色酒窩的女子向你微笑，你能適應嗎？有膽量細看嗎？

貼鈿之外，唐代女子還很有創作精神地自己動手用筆在臉上描畫，往往在額頭畫出花朵，雙頰則是類似流雲、飛霞、翔鳳的曲紋，半抽像半具象，特別考驗畫與看雙方的想像力。一張妝容完整的唐代女性臉龐有大約三分之一的面積被花鈿占據，而且這些金色或紅翠的小花繽紛燦爛，只怕比五官本身還搶眼。唐代男人對於心愛女性的印象，大概主要來自這些絢麗多變的紋飾吧！我甚至懷疑女子一旦改變臉上花鈿的風格，比如由主打綠色改為多用紅紫，本來喜貼小花卻忽然一臉雲氣，她的意中人就會認錯人或猛然認不出她，這種情況當時想來並不少見。至於小叔、甥侄大概一輩子也弄不清自家嫂子、姨嬸的具體長相，換一臉花鈿，就被家裡男性親戚搞錯身份的事情也該時有發生。

（圖：時報出版提供）

雖然唐高宗與武則天算得上是朝夕相處，想必太太面龐上巧妙的裝飾花紋也會對夫君產生極大影響，在他對太太的顏值感受中占有相當的比重。

那麼，到了晚上，妝會殘吧？就能顯露幾分真容吧？可是，古代貴族女性早就知道防止妝殘顏敗的局面，到了黃昏時，一定要重新上一次妝，稱為「晚妝」、「暮妝」。於是，她們從早到晚都是描畫精緻，鮮豔整齊，透過華貴端正的儀容，讓尊貴的地位在直觀上具有說服力，看得旁人心服口服。

睡覺前，一定要卸妝。這時武則天是素顏一張，從李治到她周圍的宮人，肯定能真切看清她具體長什麼樣子吧。然而，那個時代，注重儀容的女性會在睡覺前上一層淡妝，甚至在眉間貼一枚花鈿。僅僅貼一枚小花鈿，相比白日的滿面繽紛，在當時人的觀念裡，已是低調與樸素了。更關鍵的是，女性臨睡前需在面上、脖頸、前後胸、雙臂甚至全身大量地擦粉，這種粉是以米粉為主料，加入養顏護膚的中草藥與香料。傳統的美容觀念裡，夜晚在身上擦粉，能夠讓皮膚在沉睡狀態中充分地、從容地吸收粉內的營養，是最重要的養護皮膚方式。任何一個自愛的貴族女子，睡前擦粉這道程序是絕對不能忽略的。

唐宋文人們經常在詩詞中寫到，同寢的女人第二天早晨殘妝半退，臉上的白粉沾到半頹的蟬鬢上。更有甚者，歡愛時刻的汗水會混著女人身上的白粉，在枕頭上、錦被上、涼席上洇出鮮明的粉痕，還散發著濃烈的香氣。這種現象完全成了當時上層社會男子性愛體驗的一部分，以致才子們屢屢以享受的心情，在文學作品中加以描詠，不是嫌棄，而是津津樂道。

若是普通人呢，睡到大天亮，估計淡妝也不剩什麼了吧。偏偏宮廷中又勤勉得很，皇帝天不亮就起身準備早朝！因此，即使親如李治，幾十年裡也未必能有幾回看到武則天的素顏。

實際上，武則天非常瞭解化妝的力量，極其重視透過化妝以及精心打扮來塑造形象。《資治通鑑》記載：「太后春秋雖高，善自塗澤，雖左右不覺其衰。」

（圖：時報出版提供）

她深知要君臨天下，除了治理國家的業績、挫敗政治對手的才幹，具有說服力的儀態也很重要，因此，即使上了歲數，仍然十分注重化妝。因為將個人形象打理得漂亮爽目，周圍的臣下發自內心地認為她並不老，在他們心中，她始終是女神級的存在，是聖佛轉世。武則天14歲時因「美容止」被召入宮，先天生成的容貌自然是不錯的。不過，在當時的情況下，她的真實面容其實沒有太多亮相的機會。因此，是靠精緻用心的化妝，靠妝容晝夜不凋，靠首飾、髮型、衣裙，讓自己的形象從進宮的那一刻起就明亮出眾，為自己打造了美麗又智慧的形象。不僅如此，還要靠羃䍦、帷帽，靠殿上長垂的紗簾、圍護著她走上封禪臺的錦障，營造出獨特的魅力氣場，其中既盈蕩著高貴美麗女性的性感氣息，又閃爍著刻意製造的神化色彩。武則天與今天某些人理解的男性化女強人不同，她是刻意把女性氣質轉化成政治中的正面因素。

或者可以說，武則天的真實長相並不那麼重要，因為就算你是同時代人，而且是她的身邊人，也沒機會看到她素面無妝的時刻。大概只有每日貼身伺候她洗沐梳妝的女官、宮女，能夠短暫窺見這位女政治家的本初面容。除此之外，即使身為她丈夫的唐高宗， 也只能看到一個精心修飾、無懈可擊的形象。

這倒很符合法國人的觀念。法國人眼裡，沒有醜的女人，只有沒有魅力的女人。任何女人，哪怕真的天生五官不佳，只要發現自己的特點著意加工，揚長避短，就能富有魅力，變得性感，而性感和富有魅力的女人就是漂亮女人。這種經後天的才華自我製造的性感與漂亮，不因青春逝去而衰減，相反，就像美酒一樣，歲月只會讓聰明女人的魅力愈發醇厚與精粹。因此，別相信什麼「清水出芙蓉，天然去雕飾」的說法。武則天就是個最好的例子，印證了法國人的觀點，天生的美貌也許很重要，但更重要的是一生不懈的自我塑造，這塑造由內心到外表，由此形成個性化的、他人可以清晰感受與辨識的魅力氣場。

【本系列完】