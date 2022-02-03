李欣，27歲，女，北京，廣告媒介

我想起了高三的某一天，學校停電，提早放學

我們都已經準備好要訂機票了，突然看到新聞說老家出現了確診病例，這才臨時決定留在北京過年。

剛開始還是想回去，我和我男友雖然是兩年前才認識，但老家都在新疆。原計劃是回家過年，順便把訂婚辦了，彩禮啊什麼的都已經商量好了。不回去的話，之後的結婚、置辦傢俱等等都要往後推遲。

但等我們真的做好決定，和家裡也通好消息之後，心裡突然覺得很放鬆。

首先，我有一隻貓，我可不想把她孤零零扔家裡。雖然她是可以獨自生活個十幾天的，但一想到我會天天查家裡的智能監控，看她都在幹什麼，就覺得特難受。這下好了，我27號就開始休假了，提著貓到了和男朋友的新家裡。

其次呢，帶男朋友回家過年，仔細想想是一件很可怕的事情。

我看我男友還挺放鬆的，怕是沒有好好琢磨——你想啊，過年走親戚，到時候我男朋友肯定就像動物園裡的猴子，我們倆也得把自己的事情一遍一遍又一遍地說。

而且過年不比平常，不光是平時經常來往的親戚要見。比如我家，我其實和我爸爸這一支的親戚更親一些，如果我光帶男友去這一支串門，我媽媽能高興嗎？自然，我媽媽的親戚那邊，我倆也都得去看看。但平時已經不太熟悉的親戚湊一塊吧，其實挺心累的。

過年呢，我倆也沒什麼計劃，他也提前休假了，我倆會一塊待10天，最多是一起逛逛博物館吧。其他時間宅著就很好啊，我是做廣告媒介的，前段時間沒日沒夜地趕項目，身心俱疲。他有台PS遊戲機，我這幾天就天天打遊戲，這樣過年真的太快樂了！

餃子嘛，還是要吃的，不過今年我們準備在超市隨便買點。去年因為疫情我也在北京過的年，心血來潮自己包餃子，韭菜沒有汲水搞得包的時候很狼狽，味道也出奇的難吃，今年不包了……

自從2012年上大學開始，回家的次數就很少了，上了班更是。確實是想家的，但是要我選的話，就算回家也最好別是在過春節的時候。我家過年有一套規矩，大年三十吃年夜飯，大年初一開始，按照輩分一家一家串門，大人們對這套「串門流程」有相當的執念。

諸如此類的執念，大人們有很多，雖然我也理解，但每次陪同踐行的時候其實很痛苦。今年逃過這一回，心裡很放鬆。我記得上高三的時候，有次學校停電了，晚自習取消，測驗也不用做了，六七點班主任就讓我們放學了，就是那種感覺吧。（武昭含、畢安娣）

（本文來源：「字母榜」公眾號，原題《春節不回家，我真的好快樂》）