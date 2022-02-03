台灣今年經濟看好，但缺電會是一頭灰犀牛，台電、經濟部信誓旦旦不缺電，但從用電需求超出預期、綠電施工進度緩慢、天然氣發電工程延誤、台電彈性夜減用電措施提前2個月實施等跡象看來，今年缺電，甚至大規模限電恐難避免，而且只是長期痛苦的序曲。

供電無虞大有疑問

重啟核四公投即使通過，對未來2、3年的供電都不會有實質幫助，因為核四施工雖已完成9成，但仍需要一段時間才能供電，何況就算公投通過，蔡政府也不會執行。但不能否認，重啟核四公投未通過，代表全面廢核已無回頭路，2025年核二、三勢必如期除役。企業界已看清事實，開始自己找解決辦法，例如添購儲電設施、購買綠電，甚至還準備自行發電。

從需求面看，民進黨政府預估電力需求成長，每年在1.2到1.8%之間，但近幾年用電成長率都在2.1%左右，經濟部已上調用電年增率為2.5%，高於先前的預估將近1倍。

但去年在台商回流、投資增加、用電需求高的半導體快速擴廠等因素刺激下，用電量成長達4.6%，比調高後的2.5%預估還多出8成4。今年用電成長率會更高，除了台商繼續回流投資外，更重要的是台積電3奈米廠今年下半年就要量產。半導體廠越尖端先進的製程就越耗電，台積電5奈米廠1個廠的用電就超過東台灣56萬人用電量，3奈米1個廠就超過整個台南市民生加商業用電，這些都被稱為「吃電怪獸」，未來2奈米廠商當然又更耗電。

去年用電尖峰期，供電燈號多次出現紅黃燈、備轉容量率拉警報，還發生二次全台大停電，今年用電量再增加4到5%，台電要如何「生出」這些電，可預期拉警報與大停電次數會比去年多。

從供給面看，今年能否「供電充裕又無虞」，確實大有疑問。曾被蔡政府寄予厚望的綠電，進度嚴重落後，經濟部長王美花坦承，無法在2025年達成再生能源占比2成的目標。更糟的是，去年綠電中的光電，裝置容量增加遠高於風電，但光電在太陽下山後就歸零，甚至下雨陰天都難發電，風電則在用電尖峰的夏天因風力微弱而少有助益。但半導體廠不分日夜、冬夏都要24小時生產，不會「配合綠電發電時間休息」。

面對國際碳排制裁

結果，還是要靠火力發電，但火力發電也有時間差問題。蔡政府為因應廢核與用電需求增加，規畫未來6年間，分別在基隆協和電廠、桃園大潭電廠、台中火力電廠、高雄興達電廠，增建總裝置容量高達1226萬瓩的天然氣發電機組，但這些機組都不是今年可以上陣，甚至能否銜接陸續除役的核電都大有疑問。

這也是外界預估今夏電力備轉容量率要掉到5%以下，而且連續數年在低檔徘徊的原因。必須注意的是：現在的備轉容量率數字中，所包含的綠電設施存有不穩定供電的缺點，某個角度而言，這個數字是官方蓄意美化、高估。今年勢必重演數年前因供電不足，迫使台電四處「求」用電大戶減少用電，甚至偷偷降載供電的戲碼，而且，這種景況會延續數年。

更長期來看，這幾年一再發生的限電、無預期停電、分區供電等事件，令人痛苦不堪，但缺電困頓終究會度過，只是民眾與企業都要付出代價。

這是因為蔡政府增加供電，幾乎完全仰賴天然氣發電機組，官員口口聲聲說天然氣是「乾淨能源」，但國際社會對天然氣是不是乾淨能源，至今並無共識，何況天然氣發電終究是火力發電的一種，仍有相當的排放與汙染，加上天然氣發電成本高於核電，國際行情長期看漲，未來電價將大幅提高。

政府規畫未來6年要增建的火電量，相當於再增加3個大潭電廠，或是2個台中火力發電廠的發電量。民進黨圓了廢核神主牌之夢，但碳排若不減，未來出口勢必受國際制裁。這些問題與風險，政府遲早要承認並面對。