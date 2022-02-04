《廬山圖》是張大千先生晚年的扛鼎之作，也是他平生最後的一幅巨作，更是中國畫繪史上最大的整絹繪畫。該畫氣勢磅礡，蒼鬱渾厚，氤氳靈動，色彩斑斕，如今已成台灣故宮博物院的鎮館重寶。

可是令人扼腕的是，斯畫未竟，高士仙去，印鈐尚缺，題跋未果，悠悠懸念，畫壇絕響，箇中細節，容我慢慢道來。

《廬山圖》原是日本著名僑商李海天先生所訂購。

李海天先生是日本華人商會會長，資深國民黨員，曾當過國民黨第13、14、15屆中央委員，在旅日華僑中頗有聲望，並擁有龐大的產業和資金，也精於收藏。

1980年，李海天在橫濱新蓋一幢「假日大飯店」，為使飯店的客廳彰顯氣派，他特地去「摩耶精舍」拜會老友張大千先生，請他畫一幅氣勢恢宏的大圖。

國畫大師張大千故居「摩耶精舍」獲指定為市定古蹟，現由國立故宮博物院管理維護，以「張大千先生紀念館」開放民眾參觀。（中時檔案照）

被譽為本世紀最具代表性的中國畫家張大千已辭世十年，他的紀念館摩耶精舍仍可一睹大師生前風采。（中時檔案照）

其時外界謠傳張大千因建造「摩耶精舍」花費不菲，開支浩繁，背負重債，且年事已高，精力衰退，不少作品均由學生代筆。張大千為弭平謠傳，顯示自己的「大千毫髮」精神（張大千的重要畫作上，常鈐有方介堪鐫刻的「大千毫髮」一印，意謂此舉對我張大千而言，僅費毫髮之力），應諾擔此重任，畫一幅平生最大的作品。

據台灣歷史博物館老館長何浩天先生（歷史博物館出版的7本《張大千書畫集》都是由何館長寫前言出版的）說：「張大千接下畫此圖的任務後，在畫作題材上煞費苦心，有人曾提議畫「長江三峽」、「萬里長城」……均被他否決。張大千平生遊歷和畫過無數大山名峰，但唯獨沒有上過廬山，他決意不畫已經畫過的群山，要畫一幅他平生不曾到過，但心中屢番神遊的廬山。」

張大千暢遊過天下無數大山名川，卻沒有上過廬山，說來似乎不可思議。其實他有過一次上廬山的機會，但被一個難於啟齒的原因錯過了，甚為遺憾。

中表晏良為二哥告訴我，他曾聽家母（其母張心素女士為張善子長女，人稱三姑）說，老輩兄弟中張善子是家屬振興的棟樑，長兄代父，最有權威，他不苟言笑，言出必行，胞弟們對他都十分敬畏。

我亦聽大風堂早期門生章述亭女士說過，在網師園時，二老師和八老師分別在自己的畫案旁作畫，不知為什麼事，二老師批評八老師，八老師不服頂嘴，二老師咆哮：「你翅膀毛乾啦！」說罷，操起手邊的筆洗擲將過去，八老師便噤聲不語了。

圈內人都知道，善子和大千性格迥異，一個嚴肅認真，一絲不苟；一個不拘世俗，天性活潑。倆人雖情同父子，但大千對善子敬若嚴父。所以至今很少看到大千成名後，與善子在公開場合的資料，甚至大千在青城山的幾年，善子沒有去探望過。

上世紀80年代初，拙作《風流丹青》在《新民晚報》連載，一次見到晏偉聰（張心素女士夫君，晏濟元姪子， 也是張家最的大女婿，早年在張家生活，對張家歷史知之甚詳）三姑爹，他說：「亞法呀，你亂寫噢，八公在青城山的時候，二公沒上過山，但你聰明，寫的是小說，隨你胡編亂造，我就怪不得你囉！」

據良為中表告知：「聽家慈說，在民國18或19年的時候，同光體詩人陳散元老人（陳寅恪先生尊人），住廬山松林別墅，邀請徐悲鴻、傅抱石等畫家去山上遊覽寫生，也邀請了爸爸（指大千），爸爸聽說二哥善子也在山上，便特意迴避，婉言謝絕，事後爸爸說，這是他一輩子最後悔的事。」

閒話打住，文歸主題。卻說張大千選定畫作題材後，便翻閱有關廬山的資料和典故，香港《大成》雜誌的沈葦窗先生給他找來了歷代名家的遊記和照片，並在草圖上指名山峰和地形和名稱。

在擬定畫幅的尺寸之後，李海天又根據大千的要求，從日本「黃鶴堂「定製了一匹高1.8米，橫10米的巨幅畫絹，因尺幅超大，廠家還為因此改裝了機器，耗費巨大。

特大的畫幅，「摩耶精舍」大畫室容納不下，張大千決定拆牆移柱，擴充空間，囑咐葆羅準備上等顏料和筆墨，並定制特大畫案。

經過半年多的精心準備，於1981年7月7日，邀請了張群、張學良和趙四小姐、王新衡、張繼正（張群哲嗣）杜芬夫婦、沈葦窗等好友，在「摩耶精舍」大畫室舉行《廬山圖》開筆典禮。

張大千選定7月7日舉行《廬山圖》開筆典禮，是大有愛國深意的。

眾所周知，1937年7月7日，是民國政府正式聲明抗戰的開始，而7月17日發表的《廬山宣言》（亦稱《廬山抗戰聲明》），是在廬山起草的，點明此意，我們就理會張大千為何要畫《廬山圖》的心跡了。

說到《廬山宣言》，筆者又要牽扯另一位差點被刻意遺忘，然而又不能忘懷的人物──程滄波。

1978年著名的英國廣播公司Change 節目製人大衛康奈德，率領該公司工作人員四人專程來台，採訪我國書法藝術，由書法協會會長程滄波揮毫示範。程滄波寫的「道」蒼勁有 力。（中時檔案照）

「七七盧溝橋事變」打響後，蔣介石緊急召集各界賢能，在廬山商討國是，經過幾天研討，會議於7月16日深夜2時結束，其內容必須在第2天早上見報，告訴全國民眾。當時陳佈雷正染恙不適，任務就落到國民會議祕書，《中央日報》社長程滄波的身上。蔣介石告謂程滄波幾個要點之後，要求他立即起草，翌晨5點鐘必須見報，時間十分緊迫，只有3個小時。程滄波受命去房裡起草，胡適恐他有難，隨腳跟進問：「來得及嗎？」程滄波答：「你出去，3個小時後來看稿！」

程滄波閉門疾書，下筆有神，煌煌1300餘言，一氣呵成，只兩個半小時就脫稿，送呈蔣介石。蔣介石閱後大加讚賞，當即冠上《對盧溝橋事件之嚴正聲明》的標題，改了幾字，抄錄後即送《中央日報》排版，雄文於1937年7月17日翌晨準時見報，這就是鼓勵全民抗戰的《廬山宣言》之由來，其中「地無分東西南北，年不分男女老幼，皆有守土抗戰之責！」之名句，至今還回嚮天地。

這裡要補述的是，程滄波先生是常州名士錢名山的高足，錢名山有兩個女兒，一個叫素蕖，適謝稚柳的胞兄謝玉岑，另一個叫雲蕖，適程滄波。程滄波又是和謝稚柳在「寄園」同時受教的發小，日後謝稚柳進監察院當祕書，以及抗戰後在《新聞報》任職，均得到他的提攜。

1951年，程滄波去香港，期間和張大千時有書信往返，因篇幅之故，這裡不加贅述。

【未完待續】