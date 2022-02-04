楊靜嘉，25歲，女，上海，行政

單身女孩子回家，就是「羊入虎口」

去年過年回家的時候，我認識的一個老闆娘非要給我安排相親。

說實話，我是恐婚的，但是在我山東老家，人情是一件特別要緊的事情。有個朋友之前被我介紹到老闆娘那裡工作，她也大力勸我去試試。不好拒絕，我答應了。

去之前的一晚，我還和老闆娘發信息說，我高考都沒這麼緊張過。對我來說，相親就是向著結婚去的，目的性特別強，太有壓力了。

見面那天，老闆娘和朋友也陪著我，我沒那麼緊張了，但就全程尷尬。老闆娘為了給我們製造機會，還拉著我朋友去做美甲，支我和那個男孩去買奶茶。不過我確實沒覺得那個男孩是我喜歡的類型，再加上氣氛尷尬，匆匆買完奶茶就回去了。

之後，老闆娘讓我加了他的微信。但是他通過驗證之後，連著好幾天一句話也沒說過。這期間老闆娘還會問問怎麼樣了，我就截圖給她看。

過了幾天男孩突然聯繫我，是直接打視頻通話過來的。而且是說要一起吃飯，他馬上就到。

哪有這樣的？我沒去，也和老闆娘直接表達了拒絕。

這件事基本上可以說明我過年不想回家的原因——催婚。而且這種催婚，第一範圍很廣，只要一回家就被包圍，不光是親戚，就連鄰居或者像我認識的老闆娘，都會給我張羅。

第二質量堪憂，我這個年齡在上海是年輕小姑娘，回了老家就是相親都嫌太大的。大部分被介紹來的男孩都比我小，而且好像男孩只要身高一米七、鼻子眼睛不歪，就是優秀。

我不讓父母給我介紹對象，我父母相對謹慎，但也沒放棄。我不在家的這一年，他們自己會去見一些男孩，看上了就會給我發照片什麼的。

有一次，我爸爸給我發來一個男孩的照片，我看完就哭了，是真的哭了！那個男孩看起來面相特別凶，我不理解，我以前在學校的時候也是有追求者的，自認不算多漂亮多優秀但也不算差，怎麼現在連我爸爸想給我介紹的對象都是讓我看著都害怕的？真的是我自我認知有問題嗎？我這輩子就這樣了嗎？

這種自我懷疑，我在上海獨自生活著的時候，是不會有的。

就像我和男孩的後續進展老闆娘會關心會問，我甚至還得截圖給她看一樣。在老家被安排相親，就是整個過程都被盯著的。見了一面，還見第二面，大家就會覺得倆人有戲；見了三次四次，大家就基本確定倆人成了；交往個半年一年，這事兒就基本「定了」，就差不多要定親了……

我現在就是拖著。上次我爸看到我哭了，也變得更小心了一點。我對我媽媽還有些愧疚，催婚這件事，她是最體諒我的，很多事情其實她都幫我擋下來了，我知道，我會覺得很內疚。所以過年怎麼會不想回家和我媽過呢？還是想的，但是現在回去就是羊入虎口，我寧願在上海待著。

還好我親姐姐也在上海，過年我去她家。

她以前被催婚得更慘，有次媒人就坐在家門口不走，非要給她說媒。所以雖然她現在結婚了，而且還是相親認識的，但是她懂我的難處，她不會催我。（系列完）（武昭含、畢安娣）

（本文來源：「字母榜」公眾號，原題《春節不回家，我真的好快樂》）