拜登總統下令出動2000名士兵到德國和波蘭，並從德國分兵1000到羅馬尼亞，以展現美國對於盟國的承諾。

核子時代的強權競爭往往在邊陲地帶，例如古巴之於美國、烏克蘭之於俄羅斯、以及冷戰期間美蘇之間無數的代理人戰爭，而正面戰場反而是平靜的，世界經不起大國的核武嚇阻或敲詐。

1962年10月古巴危機，年輕的甘迺迪總統否決軍方對運送武器的蘇聯船團開火的建議，把核大國衝突可能導致核戰的可能性降到最低，以外交手段解除危機。

2014年3月俄軍入侵克里米亞並支援烏東地區民兵組織，和1961年4月美軍入侵古巴豬猡灣事件如出一轍，都是為了自己的安全需求，兩者美軍都以失敗收場、俄羅斯(蘇聯)卻成功了。

以安全性而言，今天俄羅斯的安全性已經到了極限，北約只要再前進（東擴）一步，刀尖就要刺進俄羅斯的皮膚，俄羅斯已退無可退。

而今天美國安全並未收到直接威脅，只是為表達對於盟國的承諾而已，而相對於12萬兵力的俄軍，區區3000美軍的承諾到底值多少斤兩，明眼人都看得出來。只要美軍和北約不進入烏克蘭，這個承諾就不值一毛錢，最多就是軍事威脅，威脅俄羅斯不得入侵烏克蘭！

威脅是最廉價的外交，它需要有具體的懲罰才是真實的威脅，而懲罰是要付出代價的，3000美軍的本錢遠遠還不夠！無法實踐的威脅就是嘴炮。

美軍和北約不進入烏克蘭，就是要留下外交談判的空間，只要美歐俄展開談判，就不會有大型戰爭。

年輕的甘迺迪能夠以超前獨特的眼光引導核子時代的大國關係，如今耄耋拜登同時面對中俄兩條戰線明顯處於左支右绌的態勢，而中國尚未出手呢。

台海戰場也是如此，美軍陳兵大陸千里之外，廣大的空間是美中兩國談判的籌碼，台灣只能禱告上蒼。

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