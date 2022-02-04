副總統賴清德日前在參加宏都拉斯總統就職典禮上，與美國副總統賀錦麗寒暄致意；在回程的舊金山旅館中，與眾議院議長裴洛西舉行了30分鐘的視訊會談。雖然這是台美副元首在國際場合極其自然且禮貌性的互動，以及和美國民意代表交換意見，但卻引來北京當局的不滿，令人意外。

針對上情，中共外交部發言人趙立堅譏諷，台灣只是中國一個省哪來什麼「副總統」；同時又指出，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，要求美國方面恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報規定」，立即停止美台官方往來錯誤行徑，並已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅的談話和過去相比，可謂千篇一律，毫無新穎之處；這種不痛不癢的回應，自然也無法打動人心，更不可能對美國及中華民國政府產生任何的影響。加上過年期間，中國人經常強調的要「多說好話」，講話時總是橫眉豎眼的趙立堅，應該向經常和顏悅色的國台辦美女發言人朱鳳蓮多多學習。

首先，趙對於賴清德的指責，「多次發表台獨言論，並頑固堅持台獨綱領」，已經是過去式了，而賴清德也不再自稱是「務實的台獨工作者」。因此針對記者的提問，趙發言人何不換個說法，例如「賴和賀兩人在公開場合的寒暄，那是正常的國際禮儀；他和裴洛西的視訊談話，也只是非官方的往來。」

長久以來，北京為實現台灣與大陸的和平統一，都是強調「要真正實現，不能沒有台灣人民的努力和積極支持」，同時也要「寄希望於台灣當局，更寄希望於臺灣人民」。2004年國家主席胡錦濤曾要求對台工作要能做到「入島、入戶、入腦、入心」。趙立堅的談話，顯然違背了此一原則。

再者，如果北京真正是要向美方提出「嚴正交涉」，何不像對立陶宛一樣使出殺手鐧，警告美國將召回中共駐美大使，甚至進而將雙邊的外交關係降為「代辦級」，這樣才能讓人耳目一新，也讓老美真正地有所感。

趙立堅將眾議院議長裴洛西視為美國官方人物，可以說是搞錯了對象，殊不知美國眾議員是民選產生。不過，根據美國總統繼位條例，眾議院議長繼位總統之順序，僅次於兼任參議院議長的副總統，也難怪趙某氣急敗壞地要警告美國政府。

兩岸同屬一個歷史、文化和地理上的中國，且現在是處於「分治」的狀態，主權也互不隸屬；如果台灣真的是「中國的一省」，則台灣人民前往大陸又何須辦理「台胞證」始能入境？借用中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪指責美國的「長臂管轄」，中共對台灣又何嘗不是呢？

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