「昨天去了龍山寺，在附近看到了許多遊民。讓我想到前些時，大伙們去新店吃拉麵，回程去地鐵站時路過地下道，發現地下道內也是睡滿了遊民。」老友發來這則短訊，看完不勝唏噓。

「最近民進黨政府為了在立陶宛設立代表處，捐助立陶宛12億美元，相當於300多億台幣，為什麼我們的政府不願拿這些錢，來幫助台灣的遊民改善生活，而去捐給不相干的人？可悲啊！ 台灣的老百姓們，好好想想吧！」

在此同時，我內人有位政治立場親綠的好友，不斷稱贊蔡政府做的有多好、防疫指揮官陳時中幹得有多漂亮，直說生活在台灣有多幸福云云。

相較之下，就可以知道在台灣有許多人生活條件優越，尤其是高級政客及富有家庭，他們哪會知道在台灣的底層社會里，還存在這麼多無家可歸的遊民與家庭。

蔡政府寧可花大錢去買面子，卻不理會社會裡還有如此多的窮苦遊民，擠在台北車站、地下道等地方，等著搶一席棲身之地，可以讓他們不致於凍死、餓死。

如果拿那300多億台幣來購買活動臨時屋，讓這些遊民暫時有個棲身之處，不致於一群人擠在台北車站及地下道，給觀光客留下不好印象，認為台北市與美國西岸的洛杉磯、舊金山、西雅圖等大都市一樣，都是遊民充斥的破落景象。

一個對所有人民，不分貧富，同樣負責任的政府，才是好政府，才能讓人民有真正的幸福感。

可悲的是，這個只要面子不在乎裡子的蔡政府，民調支持度竟然還能持續過半。難道說，台灣有一半人是活在金字塔頂端，只看到蔡政府的好，卻已經忘了這個社會底層，還有許多不知明天吃在哪裡、住在哪裡的悲苦群眾？

當我們政府高層政客忙著做年菜作秀、與財團金主喝紅酒飆歌，不要忘了還有許多長期失業的苦命人，他們只求能睡在可以擋風避雨的地下道、吃到一碗熱騰騰的泡面，就已經心滿意足了！

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