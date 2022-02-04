在節能減碳的全球風潮之下，燃油車被電動車取代的趨勢已是勢不可擋。本來如果不開燃油車，我們還可能有電動車以外的其他新能源車選擇，然而當原本積極發展氫能源汽車的車商龍頭豐田汽車第三代掌門人，65 歲的豐田章男於去年年底的新聞發布會上正式宣布，豐田汽車預計在 2030 年前推出 30 款電動車，間接承認豐田汽車過去將主力重押在氫能源車的決策有誤，未來也將積極投入電動車的研發製造，以搶佔市場的消息一出之後，也就等於是在宣告這場電動車與氫電池車的新能源車之爭，暫時是由電動車拔得頭籌。而豐田等傳統車廠，能不能真正趕上這波早已蓬勃發展的電動車轉型，也相當值得關注。

早些年在馬斯克的特斯拉開始發展電動車時，傳統車廠和車商都不以為意。一方面在當時，傳統車廠還沒有面臨來自世界各國政府和國際組織，強力且強制的節能減碳和碳中和目標；而剛剛開始發展的電動車，也只被視為是另一種「選擇」，甚至被當成小眾的奢侈品和年輕人的潮流象徵。

不過當充電站、充電樁、充電網路等基礎設施逐漸普及，加上各國政府在碳中和的壓力之下，積極鼓勵電動車的製造與換購，以及越來越多新創公司積極投入電動車的開發與優化以後，電動車就成為了世界主流，並讓當初覺得電動車不成氣候、不構成威脅的傳統燃油車廠，面臨了重大的考驗。而且在各國政府禁售燃油車的時程頒佈之後，傳統車廠再不轉型可能就要落於人後或被淘汰的壓力更是迫在眉睫。於是原本就一直大力抨擊電動車發展，和日本政府跟隨世界潮流禁賣燃油車並向電動車靠攏的豐田章男，才會因為氫電池車發展真的還不到商用普及階段，而且遠遠落後電動車的可行性，不得不向電動車低頭。

在這波向著電動車轉型的浪潮之下，對台灣許多廠商來說，或許也是一個搶入市場的好時機。就如同許多評論家所言，電動車革命所帶來的不只是一種代步工具的革新，也是製造與使用邏輯上的巨大變動。以往在全球車市舉足輕重的傳統車廠，幾乎都有著難以撼動的厚實重工業基礎與生產鏈。然而電動車的開發就像一片藍海，除了硬體上的車殼與零件製造，更重要的是軟體上的創新研發。

未來的電動車不只是一輛車，還會是數據網路時代下的一種體驗。而這個邏輯上的不同，也就是讓特斯拉和其他創新電動車廠商，之所以能夠後發先至，並成功撼動傳統汽車龍頭品牌的重要原因。早年都是以代工加工為主的台灣企業，若能將 IT 長才與科技創新的能力好好運用，也許就可以在這片現在急起直追，可能還不算太晚的藍海，努力闖出一番成績。

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