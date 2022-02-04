曾經在2009年高雄世運會、2021四大洲競速滑冰錦標賽為台灣奪金的黃郁婷，因為穿中國隊服練習的影片上傳IG，引發爭議，親綠媒體、綠營人士藉機撩撥，不斷刺激兩岸敵對，讓不少台灣玻璃心碎，並且湧入IG大罵。

台灣親綠媒體與名嘴們透過報紙、電視新聞、政論節目、網路與電台一波波攻訐黃郁婷，《自由時報》就花了三大版修理黃郁婷。

民進黨立委鄭運鵬透過臉書表示，「因為中國運動員都知道，這個後果非常嚴重，不要說和台灣了，和其他國家眉來眼去也一樣」。名嘴吳祥輝更是在臉書批評，黃郁婷身為國家代表隊「現役國手」，代表國家，使用「國家的補助與經費」，卻「穿敵國國家代表隊的制服」。儘管黃郁婷解釋是因為跟大陸選手感情好，才會穿上對方送她的大陸隊服，也無法阻止綠營的酸言酸語。

新春之際，親綠反中媒體拿黃郁婷當祭旗也不意外！只不過再次見證台灣人的「中國結與玻璃心 」，仇中情結繼續被推波助瀾，台灣獨派的自卑玻璃心還真的容易碎滿地！

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