副總統賴清德完成任內首度出訪，與美國副總統賀錦麗同框寒暄，被渲染成「30秒歷史性互動」、「外交上的大突破」。「突破」蘊含重大改變、發展或成果，若只是隨機式寒暄，最多只有媒體同框效應，就不算突破，更稱不上「歷史性」。民進黨政府自詡美台關係史上最好，但必須面對一個真相，那就是「堅若磐石」的表象之下，美國並沒有清晰、一致的對台政策，對美工作並不「踏實」。

無視警訊傳播浮誇信息

賴清德以特使身分出席宏都拉斯總統卡蕬楚就職大典，去回過境美國，任務確實重要。賴清德表示「任務圓滿達成」，算是務實的說法，但媒體在政府帶風向之下，傳播的卻是浮誇的訊號。如以客觀事實為導向，我們看到美國對台外交決策及行動，始終以本國利益及優先要務為出發，台灣只是美中戰略競爭大棋盤上的棋子，賴清德與賀錦麗的互動就是一個典型的例子。

台北政壇普遍認為賴清德是2024總統大選的「領先者」，為了展現外交領域的總統高度，賴清德這次也豁出去了。在國際矚目之下，賴清德主動接近賀錦麗，短暫交談，短短30秒互動，在網路病毒式傳播，成為賴清德首度外交出擊的指標，也引發不同、對立的解讀。

賴清德的積極主動及膽識值得肯定，但必須探討的是，為何熱衷於打「台灣牌」的拜登政府，早早就發布賀錦麗「沒有計畫在訪問宏都拉斯期間與台灣副總統會面」，事後對賴清德及賀錦麗間的互動，也表現得消極、保留，尤其賴清德未能過境東岸，只能西岸進、西岸出，觀察40年來高層官員過境美國的安排，接待規格相當低，顯然拜登政府有顧慮。但民進黨政府只關心媒體效應，卻對真實的警訊視若無睹。

事實上，美國國務卿布林肯於1月26日，也就是賴、賀可能會面的前一天，與中共外長王毅通話，強調俄羅斯進一步侵略烏克蘭造成的全球安全及經濟風險，王毅則藉機表示，美國不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊，等同預警賀錦麗與賴清德會面的嚴重後果。在烏克蘭問題上，美國需要爭取中國的合作。

美不對2024候選人表態

美方對賴清德冷淡，不是沒有原因，賴清德只好主動上前和賀錦麗攀談，賀錦麗很有風度，與賴清德簡單交談，事後向媒體說明時也不避諱稱賴清德是「台灣副總統」，但強調是「他走過來，自我介紹」，不無打預防針，撇清關係之意，暗示她是被動回應。

在美中全方位戰略競爭中，台灣是美國制衡中共的一張王牌，民進黨政府在「抗中保台」、「聯美抗中」思維之下，也甘為美國的代理人，雙方相互配合，美台關係確實呈現一片榮景。但在去年11月拜習視訊峰會之後，「共存」、「風險管控」、「維持現狀」成為美中關係最大公約數。同時東歐風雲變色，中國成為不容忽視的力量，在這種新情勢之下，美國避免在台灣問題上與中共正面衝突，台灣牌邊際效應鈍化，美方不希望賴、賀會面衍生出新的外交風波，就是現實地緣政治縮影，台灣所謂的外交突破不過是自我欺騙的話術。

就對美外交工作層面而言，外交部及駐美代表處事前必動員所有可能管道、人脈促成賴清德與賀錦麗會面、對話，最後卻是由賴清德以副總統之尊，單槍匹馬親自走上火線，這種高風險、非正統外交行為曝露了美台不對等關係，與民進黨形塑的雙邊關係友好，溝通管道暢通大相逕庭，所謂的踏實外交只是虛有其名。

完全執政的民進黨充分掌握內部外交話語權，但在美、台關係中卻毫無主導權、主動權，甚至尋求總統大位的政治人物，必須得到美方的認同或背書，從賴清德首度外交出擊來看，美方顯然對於2024仍持觀望態度，並不急於表態。賴清德出訪是否為外交突破，基本上還要由美國界定，這就是民進黨政府的外交真相。