2022北京冬奧開幕，30多位國際政要出席開幕式，各國運動員包括大陸隊、中華台北隊及俄國隊、烏克蘭隊，都在開幕式上亮相，華人春節期間上演另類團聚，當為世界帶來和平、友好的訊號。

奧運初衷 減少政治色彩

2021年國際奧委會第138次全會表決通過，在奧林匹克格言「更快、更高、更強」之後，再加入「更團結」，這是1894年「現代奧林匹克之父」古柏坦建議設立奧林匹克格言後的第一次更新。北京冬奧成為新格言下舉辦的首屆冬奧會。期盼此屆冬奧能成為人類彌合分歧與分裂，走向「更團結」的開始。

在地緣政治衝突紛紛擾擾之際，冬季奧運會是休戰與重建和平的契機。北京冬奧舉辦前，台海緊張、俄烏衝突升級、美國外交抵制北京冬奧。然而，中華台北、俄羅斯、烏克蘭都派出選手參加北京冬奧；美國也派出了200餘人的龐大選手團，這是美國在冬奧參賽史上運動員人數第二多的一次。美國雪橇女將入住北京冬奧村後，迫不及待在TikTok向全世界分享她在北京冬奧村的生活體驗，並用「極度舒適」來形容居住條件。

交流與團結是近代奧運會初衷，去年12月第76屆聯合國大會，一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，173個國家參與提案，創下近幾屆冬奧休戰決議共提國數量新高，既表明和平是人類的共同追求，也代表多數國家希望奧林匹克運動減少政治色彩，成為多元文明交流、各國運動員享受體育競技的平台。從這個意義上說，冬奧的舉辦，令我們更加珍惜和重視世界各國的和平共處。

北京冬奧成為兩岸關係重啟互動、建立互信的契機。台灣共17人註冊報名北京冬奧，其中4名選手取得參賽資格；5名台灣人參與冬奧火炬傳遞；30多名在北京求學的台灣學生擔任義工。

最難得的是，在經歷一番曲折後，中華台北隊選手出現在北京冬奧開幕式上；國手黃郁婷日前穿大陸滑冰隊服練習釀成網路風暴，兩岸官方都相當低調，避免刺激輿論。教育部長潘文忠也於開幕前一天致電冬奧國手，轉達總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的關心與打氣。在兩岸政治互動降至冰點、兩岸民間交流受阻、兩岸輿論經常出現相互誤判及怨言大環境下，台灣選手順利參賽，兩岸選手共同弘揚奉獻、有愛、互助和進步的冬奧精神，將為兩岸重啟互動互信帶來希望。

奧運精神 解決中美紛歧

北京冬奧的舉辦亦有助於普及冰雪運動，讓更多民眾得以享用冰雪運動資源，為縮小社會階層差異作出了示範。冰雪運動本是小眾的貴族式運動，參與成本高，北京申辦冬奧的同時，提出「帶動3億人參與冰雪運動」的目標，截至2021年初，大陸各地已建成654塊標準冰場、803個室內外滑雪場，較2015年增幅分別達到317%和41%。

這個冬天，大陸各地迎來冰雪運動熱潮，冰雪運動正逐漸成為較大眾化的體育運動。調查報告顯示，自北京冬奧申辦成功至2021年10月，大陸民眾參與過冰雪運動的人數為3.46億人，冰雪運動參與率達到24.56%。未來這些新建冰場、滑雪場若經營得當，冰雪運動有望在大陸普及，不再是富豪階層的專屬運動。

北京冬奧會的主題口號是「一起向未來」（Together for a Shared Future），美國華盛頓州兩位市長，向大陸國家主席習近平致賀新春，並預祝北京冬奧成功，習近平回覆表示，要實踐「更快、更高、更強─更團結」的奧林匹克格言，推動各國人民一起迎向未來。聯合國祕書長古特瑞斯說，奧林匹克精神是人類團結的燈塔。國際奧委會主席巴赫說，為了實現更快、更高、更強，我們需要更團結。但願北京冬季奧運會的舉辦，讓人類更加珍視團結的意義，美、中兩強也能秉持奧林匹克精神，解決國家戰略紛歧問題。