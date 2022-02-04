民進黨立委陳亭妃指控再遭網軍攻擊，「連70老母都不放過」，陳亭妃所謂網軍，指向年底最可能和她競逐台南市長寶座的現任市長黃偉哲。

去年底才明指網軍軍頭就在「市長辦公室」，新春再開一炮，看來網軍爭議可能成為今年選戰主軸，只不過這次矛頭指向黨內。七傷拳傷人也傷己，正是小英政府網軍治國的寫照。

2016及2020兩次大選小英勝出，不能不說是網軍所賜。特別是2020年韓蔡大戰，韓國瑜遭全台「塔綠班」圍剿，網軍能量史上最高，連小英辯論時都拿黑韓豪宅案流言說事，簡直成為「網軍頭子」。實則治國靠誠信，偏偏民進黨以勝選為目標，才豢養了今日網軍的壯大。

從「1450」開始，網軍橫行無往不利，政府也在網軍互為掩護下顛倒黑白。閣揆蘇貞昌說「不是網軍，是小編反擊假消息」，上行下效，綠委王定宇和小三住一起，自稱不是同居是分租；當年反萊豬的林靜儀改挺萊豬，自辯「時空環境不同」；捲入趙介佑案的黃承國，自稱不是黑道，「只是草莽出身」。疫情擴散時，陳時中「校正回歸」死亡人數，詭辯是掀牌不是蓋牌；「3+11」成破口，范雲辯稱「不是施壓，是強烈建議」。

這些出自民進黨高官之口的託詞，已經成為網軍指鹿為馬、帶風向的素材與靈感，說政府與網軍互為一體，一點不為過。

民進黨中執會去年底通過直轄市長提名徵召辦法，確定六都候選人由小英欽點，小英是否考量派系平衡不得而知，陳亭妃炮口四射會否加分，只待選對會公布結果。但可確信的是，網軍橫行將再掀高潮，這是選舉年的鐵律。而蔡政府與網軍互為表裡相互作用，最終受害的是台灣民主的發展。