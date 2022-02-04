曾幾何時，我們認為利己是萬惡之源，所以要清除利己則要從否定私有制做起。到了文革，更是荒謬到了要「狠鬥私字一閃念」，「靈魂深處爆發革命」等。在歷史塵埃基本落定的今天，我們不難看出，以往試圖改變人類利己本性的努力實在是誤入歧途，實現善行良俗的關鍵在於構建良好的制度，使得人們的利己選擇可以促進社會的利益。如此論斷不難在以下兩個案例中得到證明。

200年前，奴隸販子把黑人販賣到新大陸去，在船上要死掉十之七八，只要有1人可以賣掉，奴隸販子就能獲得豐厚的利潤。按照我們以往的思路，要改變黑奴的待遇（這裡不討論黑人的自由解放），只有領導黑人起義，打倒奴隸販子。另一種選擇是下船清點人數稱重量付運費。前種思路的成本很大，且結果難以確認。因為起義過程有重大犧牲，起義成果可能落入叵測之徒的手中。後種思路則能在不動聲色中使得黑人不僅不死，而且長胖了。因為虐待黑人產生於上船付運費，對船主來說，既然費用已經到手，那就盡可能降低運費。但如果船主的收益取決於黑人的存活與體重，則船主則盡可能改善黑人的待遇，以獲得最大限度的收益。

巴頓將軍購買降落傘，廠商提供的合格率為99%，巴頓當然不同意。如此諾曼地登陸幾萬個人跳下來，幾百人沒開槍就死了。廠商說，上帝也只能做到99%。巴頓說，下次你交貨時，要隨意抽一頂，戴上去，跳下來。廠商顧及自己的生命，下一次交貨的合格率達到100%。不願意提高合格率動機產生於利己，省事省力省成本。提高合格率也產生於利己，因為只有這樣才能避免跳下來死掉的風險。

在這兩個例子中，當事人的前後行為截然不同，這不是他們的秉性發生了變化，而是博弈的框架不同了。在故事開始，船主只有虐待黑人，廠商只有不提高合格率才符合他們的利益。在故事結尾，船主只有善待黑人，廠商只有提高合格率才符合他們的利益。他們的行為不同不是因為他們不再追求自己的利益，而是他們實現自己利益的條件變了。可見，解決問題的出路不在於改變的人的利己，而在於構建合理的制度。因為人的利己就像水之流下一樣無法改變，水既能載舟亦能覆舟，利己可以為善，也可以為惡。而要避免利己之為惡，則要構建合作博弈的制度，使之只能為善，這也就相當於完善駕馭水的器具一樣。試圖改變人的利己，就像試圖改變水之流下一樣，不僅不會成功，而且愚昧專橫。

也許利己是人類平庸的本性，它配不上先賢們設計的理想社會，這就需要社會放下身段來俯就人類的平庸。所謂俯就，就是依據人類的平庸來設定制度，而不是將制度建立在人類的高尚上。這樣的論斷也是價值理性最重要的構成部分。曾經有領導要求企業家血管裡流淌道德的血液，這實際上將社會運行建立在企業家的高尚上，如果企業家不能如領導期望的那樣高尚，則社會的運行就會發生很大的問題。而要企業家具有不追求利潤最大化的高尚，則企業家就不成其為企業家，因為追求利潤最大化是他們的權利和使命。要求企業家血管裡流著道德的血液，實際上是侵犯和限制企業家的權利，不讓實現他們的使命。這不能不是大陸企業在國際上缺乏競爭力的重要原因所在。

當然，企業家追求自己利潤，損害社會利益的情況也比比皆是，隨處可見，從環保生態到官場腐敗，從假冒偽劣到血拆強拆，到處都可以看見企業家追求利潤最大化的影子。所以領導要求企業家講道德，並非空穴來風，而有著深刻的社會原因。問題是領導的對策不能是要求企業家的道德完善，而應該是健全社會管理制度，使得企業家追求利潤最大化的努力可以促進社會的利益。而要實現這個目標，則必須實現產權明晰，也就是企業家要真正用自己的錢做自己的事，而不能用公眾和社會的錢做自己的事。同時將權力鎖進籠子，也就是政府只能制定規則，並監督其實施，而不能直接或間接參與生產經營活動。（作者為大陸大學教授）