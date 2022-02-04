日前傳出前法務部長廖正豪先生去世的消息，除了震撼與惋惜之外，勾起了一些難忘的回憶。

民國76年4月，本人奉派行政院新聞局服務。原以為只是一個宣導國家政令與頒發金馬獎的機關。不意，7月政府解嚴，11月政府開放老兵赴大陸探親，翌年1月開放報禁，蔣經國總統去世，李登輝繼任總統，國家進入一個全面民主化的壯闊局面。再加上原台灣警備總部所管轄出版、廣播電視及電影審查業務，全部移交新聞局接管，而在解嚴後處理這些業務，必須依法行政，並重新釐定政策、法令與處理方法，個人學養專長是國際政治與歷史，並無法律訓練，所以我決定敦請嫻熟法律並有行政歷練的廖正豪先生來協助。

當時行政院長為俞國華先生， 每當院長出巡各中央機關或巡視地方政府，本人必須隨行，但也包括行政院一組組長廖正豪先生。在隨行期間，我經常向他請教有關出版、廣電及電影的法律及政策問題，他都能給我詳細的分析以及提出他的看法，令我深為敬佩。

廖先生曾獲台大法律學博士、甲等特考法律科特優通過，再加上他多年在中央及地方政府的歷練，我決定請他出任行政院新聞局副局長一職。當公文簽報俞院長時，俞院長好奇卻也半認真地表示：「你怎麼挖角我的部下？」我說明之後，又加了一句「院長，我也是你的部下，我需要他的幫忙」，院長慨然同意，從77年12月到80年9月，我和正豪兄有了將近3年的共事經驗。

在我4年半的任期內，歷經蔣經國與李登輝兩位總統，俞國華、李煥、郝柏村3位行政院長，我是這5位的發言人。國內政局變動頻繁，府院之間處於磨合階段。再加上解嚴後的台灣，引起國際社會的高度注意，來訪的政要及國際媒體甚多，所以新聞局國內處及國際處業務突增數倍，為了應付這些情勢，我跟正豪兄採取分工合作方式。

國內重大新聞發布、政策說明及接見外賓，由我負責。關於出版、廣電及電影業務，除開放報禁、兩岸此些事務之交流、成立公共電視台等重大事項，由於牽涉面較廣，我必須負起政治責任外，其他事務，我都授權，請他代為判行。

另外，本局成立法規會， 敦請國內一流法律學者出任，舉凡重大有關法律事項，未得該會通過，不得辦理，該會亦請正豪兄主持。由於兩人有這樣的分工，新聞局業務都能順利推行，另外，值得一提的事，是他代表本局參與對美智慧財產權談判，成功將台灣移出301條款制裁名單。以上說明他對國家的貢獻，對我個人更是恩重如山。

古有「大夫無私交，春秋之義」之說，我和正豪兄都加遵守。由於彼此公務都很繁忙，記憶中，兩人不曾有過私下的宴飲，雙方家庭亦無來往。直到我政大借調期滿辭職之後，我們兩家夫婦才初次見面言歡。另外，在交往期間，記憶所及，兩人談話，僅限公務，他從未批評時局或臧否人物，極守分寸。

哲人已逝，特以此文表示對正豪兄的感念，以及說明他是國家公僕中一位典範人物。（作者為前行政院新聞局長）（本文與《台灣醒報》同步刊登）