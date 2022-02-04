北京冬奧將在2月20日閉幕，國際公共衛生領域權威紛紛預測，今年5月後，新冠疫情可能減緩，而中國大陸內部重中之重的事，勢將針對疫後情勢做出進一步的應對措施，以占取先機，也為今年11月中共二十大平穩順利召開，習近平能續任總書記及國家主席，布下紮實基礎。

對外要關注烏克蘭與俄羅斯是否因軍事對峙，進一步惡化到軍事衝突。美國、北約、歐洲安全合作組織與俄羅斯的談判雖不樂觀，但仍有續談的可能性，此一局面無疑牽扯到美中俄三邊關係的演化。

亞太的局勢仍緊張，美國拜登總統對中國大陸的競爭、對抗、合作政策還會繼續。在美國內部，民主黨如何贏得今年11月美國參、眾兩院的選舉，是拜登總統所面臨的最重大的考驗。如果美國民主黨在參、眾兩院失去多數黨的地位，會影響2024年美國總統的選舉。

在當前複雜的國際局勢下，台灣內部面臨年底的縣市長選舉，是執政黨與反對黨的重要課題。國際間的紛擾勢必對台灣產生影響，若政府國安戰略能保持非冒進，在修憲上不踩對岸的紅線，蔡英文進而設法與中國大陸建立對話機制，且無與大陸有擦槍走火的軍事事件，台灣應處於比較平穩的一年。

但中國共產黨11月召開的二十大，勢將提出對台灣的總體方略及對台灣工作決策部署，擺出不可能永遠等下去，勢必一決的態勢，2023年以後5年中「有所作為」，對兩岸關係產生深遠的影響，情勢可謂嚴峻。當前兩岸倘能積極創造對話機制，即可免除雙方誤判情勢。台灣安危若片面仰仗美國，無異任人宰割。

2015年蔡英文為了總統選舉，去美國訪問，向美方有關部門透露，她與中共高層有直接聯繫的管道，但事後證明蔡英文與中共高層的聯繫管道並不存在。過去30多年來美國歷任政府皆希望兩岸有建設性的對話，這是美國的長期政策，也符合美國在遠東的利益。

美國川普總統到拜登總統，一改對中國大陸接觸戰略，變為遏制戰略，並以競爭、對抗、合作為手段以相應，同時建立印太聯盟，加強五眼聯盟，美日、美韓軍事防禦同盟，增進與提升對台灣的關係，以達成圍堵中國大陸的戰略目的。

2016年以來，蔡英文政府也改變了對大陸的政策，以附和美國的需求。「反中」是民進黨的核心理念，「抗中」是「聯美」的重要手段，「去中」是為將來台灣獨立而鋪路。

在此情況下要與北京建立建設性的對話機制，談何容易。但「退一步海闊天空」，要達到台灣海峽危機控管機制，有幾個要素：第一，美國要鼓勵台海兩岸建立控管危機的對話機制，並與中方先談控管遠東軍事危機的安全對話機制。第二，蔡英文政府也必須適當調整對大陸的政策，要有緩和雙方緊繃關係的語言及措施。

新冠病毒疫情緩和之後，蔡英文政府應該重啟金門、馬祖與福建廈門、福州的小三通，開放大陸經貿及文教人士及大陸適當官方人士來台參訪，對兩岸交流不要做刻意的阻擾，降低敵對氛圍。

機會是要去爭取、策畫的，任何避免戰爭的對話與妥協皆要付出代價，蔡政府應知「戰爭」不是任何政府施政的目標，而是要有盡量避免的作為，建立「保台」必須要有正面的措施。台海要和平，人民要能安居樂業，是台灣人民最重要的共識，也是中華民國政府應有的責任。（作者為前海基會副祕書長）