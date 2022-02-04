冬奧國手黃郁婷在練習時穿上大陸隊服，淪為落水狗人人喊打；但如果是與美國選手交換隊服，並在練習時穿出表示感謝，在台灣應該會是美事一椿。我們期望的運動比賽，是希望減輕，還是加重仇恨的循環？

說到奧運之前的訓練，林昀儒、鄭怡靜與「中國大陸國家隊」共同集訓，最後勇獲東京奧運混雙銅牌。中國大陸執世界桌球牛耳，其國家隊願意比照香港，接納台灣選手一起訓練，即便有政治考量，畢竟是一種善意。

而台灣的主流意見，並不認為林昀儒、鄭怡靜接受大陸國家隊的資源有什麼不對，反而認為有化解兩岸仇恨循環的效果。那麼現在黃郁婷不過是在私下練習時穿上大陸好友贈送的隊服，真的有這麼嚴重嗎？

民主社會的言論自由，指的是「政治上的言論自由」，不會因為發表言論，而被政府差別對待，但全世界沒有一個國家，保障「經濟上的言論自由」。即便是美國好萊塢，演員也會因為發表「政治不正確」言論而失去機會。

黃郁婷有穿任何衣服訓練的言論自由，別人也有批黃郁婷的言論自由，兩者並不衝突。應該肯定的，是至少到目前為止，政府對於黃郁婷一視同仁，這才是「民主社會」應該有的模樣。

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