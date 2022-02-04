蕭敬騰參加春晚演出，遭到獨派瘋狂圍剿，十分慘烈。

昨晚剛好我也在YT串流網站上看了春晚節目，蕭敬騰與其他三位藝人一起唱這首《黃河長江》歌曲，歌詞里又是中國又是長江又是黃河的，自然會引起台獨分子的不痛快。

我特別注意看了一下這首歌的作曲作詞者，你可知道是誰？竟然是台灣的作曲家兼歌手：張雨生！

80年代竄紅的張雨生，那時候的政治環境還是認為自己是中國人的年代。李登輝前總統、蔡英文前陸委會副主委兩人，當時仍主張台灣為中國一部分、自己是中國人、兩岸終將統一。沒想到這兩個人幾年後，都變成了台獨積極分子，努力將台灣從中國分離出去。

張雨生當年寫這首歌的時候，哪會料到20年後，民進黨會「抗中保台」，不承認自己祖先來自中國，還處處與中國作對？

長江黃河孕育了中國5000年文明，中國人歌頌長江黃河這兩條母親河有錯嗎？ 蕭敬騰在春晚唱這首張雨生的遺作《黃河長江》有什麼不對嗎？

現在張雨生不在了，他的歌依然在對岸流行，這是台灣人的光榮。而蕭敬騰能在14億中國人面前唱這首歌，更是無比的榮幸。不知這些不承認自己祖先來自中國的反中獨派，在那邊狂罵什麼？

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