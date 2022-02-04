這個年……頭都變了。台灣冬奧滑冰選手黃郁婷自拍穿上中國隊制服，天王歌手蕭敬騰登上央視春晚一席「回家論」讓台灣網友瞬間崩潰。2016年蔡英文當選總統時說「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」，黃郁婷10年前在蔡英文競選總統的造勢晚會上獻上世大運金牌，把台灣價值推上高峰的民進黨總統蔡英文，又重重摔下混亂的台灣認同，令人錯愕。

1994年中研院長李遠哲擔任教育改革審議委員會召集人；中研院歷史所長杜正勝1995年到1998年間兼任國立編譯館主任委員納入同心圓史觀，2000年後歷任故宮院長、教育部長，台灣的教改、課綱「去中化」形塑「天然獨」世代，對台灣認同和兩岸關係的混亂是個錯誤的開頭，也是台灣認同混亂的前兆。

2020年中華民國與非洲索馬利蘭互設辦事處，我們才知道，沒有任何一個邦交國、570萬人口、比台灣面積大4.9倍的索馬利蘭，是一個主權獨立的國家。一個國家的存在，有沒有加入聯合國、有沒有別的國家承認並非必要條件，民進黨政府說沒有加入聯合國就不是正常國家，必須制憲、正名，但意識形態卻從不正視中華民國在國際社會是有身分履歷的。

這能怪年輕人混亂的台灣認同嗎？當中國大陸宣稱在海外有效提供台灣同胞急難救助，當日本強行驅趕釣魚台附近的台灣漁民、劃設行政區時，台灣政府只微弱的說擱置爭議、毫無作為，代為出頭對抗日本鴨霸的則是中國大陸。國民黨主政時捍衛釣魚台是中華民國的領土，曾任宜蘭縣長、行政院長、現任立法院長游錫堃亦明白宣稱釣魚台屬宜蘭縣頭城鎮管轄，但現在呢？

台灣人對土地、對血統、對文化的認同不會錯亂，對出生成長環境、拜祖先、拜媽祖、學漢字、母語，不至於出現黑人問號，卻唯獨對於國家認同的歧異特別混亂。為什麼民進黨執政，對台灣認同就混亂了呢？

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