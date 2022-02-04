潛艦國造全程機密，只有極少數人知情，台船在元月發出1篇1620字聲明稿，難得透露國外協助原型艦建造的若干細節與內情；台船的聲明稿開宗明義坦言，因屬第一次設計與建造潛艦，因此本身能量不足，必須尋求國外具備設計與建造潛艦的廠家協助。也看出潛艦國造案的困難度。

台船這篇1620字的聲明稿，拆開細看，每段都很有意思，背後一定都有說不完的故事。

其中有一段，聲明稿說，建造技協評選，共計邀標8家廠商，但有些廠商並未投標，評選條件設定為須具備潛艦實績，經最後擇優評選3家，但優序一為S公司，台船依採購作業程序與S公司簽約；台船說，S公司建造技協均屬船廠退人員組成，自108年陸續來台擔任技協顧問，執行過程中，海軍與台船將成員平日工作與技協能力納入嚴格考核，並剔退多位不適任人員，計已汰除19員，技協公司並更換合格的新顧問遞補。

從108年到現在，並沒有多久的時間，但已汰除19位國外技協。換言之，有不夠格的，冒充懂得造潛艦的人，也混了進來，有19人，人數不可謂不多。回過頭來，S公司是誰牽線引進，當初如何從8家廠商選出S這家公司，而台船因此所造成的成本損失，也該細究。

更重要的是，會建造傳統潛艦的，有經驗建造傳統潛艦的「工頭」，全世界也沒多少人，這被汰除的19人，回到自己的國家，一定會說些不滿的話，造潛艦的圈子這麼小，傳開了，不管是退休的，或還在船廠工作，來台灣必須先辭職的，後續還想再招兵買馬，恐怕就沒這麼容易找了。

這就像當初南韓和美國合作研發T-50高級教練機，研發團隊中，許多人是從台灣漢翔公司挖角，因此T-50有「小一號的IDF（經國號戰機）」或「緯國號」之稱。

已過世的前民進黨國防立委蔡同榮生前多次質詢，T-50高教機被稱為台灣IDF戰機「山寨版」，因2001年軍方大舉裁撤漢翔公司研發人員，傳出陸續有100多人前往南韓，光是研發人員就有20幾位，協助研製高教機。

試想，南韓當初是借重台灣航空科技人才，成功研發並且量產教練機；假設漢翔最早去南韓的人，陸續有19人被汰除，這些人回到台灣的消息，一定會很快傳開，還有想去的人，考慮是否就多了，若是被請回來的人中，又有「錯殺」，是真正的設計或建造高手，那還會有100多人前仆後繼，陸續去南韓協助造高教機？

台船說， S公司指導完成壓力殼製造，且海軍的國外技協顧問確認符合施工規範與規定。然而台船畢竟沒造潛艦經驗，海軍又受潛艦專案小組節制。當前台美關係緊密，蔡政府應另邀請美方潛艦專家來台做複式查核。潛艦國造是重大國防政策，容不得一絲差池。