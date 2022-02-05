《廬山圖》開筆後，張大千整日在夫人徐雯波的扶持下，在畫案前揮舞拖畚般的大筆，有時捧起盛滿顏料的瓷缽，縱橫潑灑，點皴鉤勒，巨大的工作量耗費了他漸衰的體力，他畢竟是82歲的老人了，體力日有不支，而且勞作之後，還要接待訪客。

老友張群看到他精力疲憊，十分心疼，屢次規勸，要：「節塵勞，慎飲食」，為此還特地寫了一首七律詩，在詩的後跋中，語重心長地寫道：「……凡在友好，均宜節省此老之精力，為國家珍惜一代之大師；而大千弟也應該勉節樽俎過從之煩，重一身之頤養，即所以延藝文之命脈……」張群之言，其意殷殷，其心拳拳，用白話文說，就是：「大千的好友們，你們應該多關心他的健康，少打擾，為國家和民族文化多珍惜這樣的人材；為了衍續和繁榮我們民族的文化。而大千本人也應該節制飲食，不要過量，注意養生……」

當張群把信函交給大千時，大千感動得淚眶濕潤。張群又拉著他的手說：「大千啊，你的生活習慣和嗜好需要注意調養，我比你大10歲，因為我注意保養，健康情況比你好，你若再不好好將息，說不定要比我先走，要我來為你辦喪事……」聽罷此言，大千幾近飲泣，擦淚不休。他把張群的墨寶裝入鏡框，掛在畫案邊，作為激勵自己的座右銘。

1977年2月15日張大千返美過年，總統府資政張群在台北機場送行。（姚琢奇攝）

畢竟年齡不饒人，過度的操勞使張大千的行動大不如前，每次作畫，要徐雯波把他扶上踏階，有時畫不到一個小時，便氣喘吁吁，再則畫幅太長，前後照應，來回走動，十分耗勁，因此《廬山圖》的繪製工程時續時斷。

1981年10月的某天，蔣孝勇去「摩耶精舍」作客，正巧看到大千由徐雯波扶著，躬著身子趴在畫案邊作畫，其狀十分艱辛。不久蔣孝勇幫他設計了一套兩個金屬滾筒，架設在畫案的兩端，一側能施放，另一側能捲攏，可讓畫幅隨意移動，有了這架機器，畫家就不需來回走動，也加快了繪畫的進度。

提起張大千和蔣孝勇的忘年交，筆者又有一段插科，何浩天先生曾告訴我，蔣孝勇愛附庸風雅，也醉心於字畫，歷史博物館建成那年，他才30出頭，年少輕狂，傲慢地向何館長提出要承包博物館的書畫小賣部，結果何館長以：「憑你的身分承包，恐要引起民間非議，我但當不起。」一言回絕了，但蔣孝勇並不生氣，他知道何館長和張大千關係親密，就提出要陪他去拜見大師。何館長帶他到「摩耶精舍」。

高市西子灣行館因藏有多幀蔣家的家庭照片，圖為蔣孝勇兄弟三人和祖父、父親及叔父在西子灣海邊的合照及過生日時和祖父同吹蛋糕的照片。（中時檔案照）

蔣孝勇見了張大千就說：「我還沒有你的畫吶！」張大千笑笑說：「我馬上給你畫。」說罷，當場揮毫，給他畫了一幅潑墨荷花，蔣孝勇十分高興，以後蔣孝勇和蔣孝武昆仲，都成了「摩耶精舍」的常客。前幾年我去「摩耶精舍」，翻閱書櫥中的5本《張大千日記》，查到每逢時節，常有他昆仲持禮物來拜謁的記錄。

1983年初，《廬山圖》大致成形。為了滿足廣大愛好者的要求，《廬山圖》將和和其他50餘件作品，在歷史博物館1月20開幕的《張大千書畫展》上一起亮相。於是先送歷史博物館裝裱，然後展出，展出結束後，再運回「摩耶精舍」潤色加工。

由於過度辛勞，張大千於3月8日心臟病突發，送榮總醫院急診，3月12日一度心跳停止，經搶救後陷入昏迷狀態，捱到4月2日清晨8時15分，醫生宣告回天乏術，一代大師，騎鶴西往！

所以至今「摩耶精舍」所有掛鐘的指針，皆停留在「08：15」上。

【未完待續】