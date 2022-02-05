要問2022年開年大陸第一現象級劇集，無疑是《開端》啊。

《開端》讓本來就憑借《快把我哥帶走》《流浪地球》《少年派》《初戀那件小事》等成為00後人氣小花的趙今麥，成為如今炙手可熱的年輕女演員之代表。

讓全民熱烈討論的《開端》才剛完結四天，趙今麥主演的新片《一周的朋友》就宣佈定檔在今年的4月2日全國上映。

趙今麥在片中扮演女主角林湘之。

林湘之對朋友的記憶只有一周，但班上的學霸蔣吾（汪佳輝 飾）、直率女生曉楠（沈月飾），以及暖男學渣徐又樹（林一 飾）卻對她不離不棄，甚至組團幫助她。

《一周的朋友》集合了趙今麥和沈月兩位最有人氣的新生代小花。

林一和趙今麥繼古裝玄幻劇《玲瓏》後再度合作。

汪佳輝是一個全新的新人，他主演的網劇《再見，十七歲》也才殺青不久，目前都還沒有一部作品正式面世。

《一周的朋友》的編劇呂安弦，導演林孝謙都來自台灣，是一對合作多年的搭檔。

導演林孝謙畢業於台藝大和美國匹茲堡州立大學，學的是應用媒體藝術和傳播學。2005年，25歲的林孝謙拍了一部35分鐘的短片《自由大道》，講的是一對母女和一隻貓的一段旅行。這部短片拿到了台灣金穗獎的首獎，這個獎項旨在鼓勵電影新人，李安、蔡明亮等眾多台灣名導都是從這個獎起步的。林孝謙之後繼續從事影像方面的工作，並拍攝了很多歌手的MV。

2010年，30歲的林孝謙自編自導了自己的第一部劇情長片《街角的小王子》，這是台灣第一部「寵物療愈系電影」，講的是街角一隻叫「小王子」的奶黃色貓咪，以及美術系女生與吉他手的愛情故事。郭碧婷和楊祐寧扮演男女主角。

《街角的小王子》是郭碧婷剛開始當演員時的第二部主演電影。

《街角的小王子》也是當時剛剛從南京藝術學院畢業簽給台灣經紀公司的楊子姍，拍的第一部台灣電影，她演的是女主的好友。

當時剛剛當演員的林辰唏，在拍《第36個故事》的幾乎同時，拍了《街角的小王子》。

2011年，林孝謙和呂安弦合作導演了迷你電影《你好‧謝謝》，謝佳見和廖語晴主演。呂安弦當時從事動畫製作、MV導演等影像工作。

2011年，呂安弦與林孝謙聯合編劇了情感電影《與愛別離》，由林孝謙導演，電影背景是1978年的高雄，是一部關於成熟男女的愛情電影，找的都是熟男熟女的演員陣容，包括尹昭德、曾沛瑜、周姮吟和李康宜。這部電影還是在重慶舉行的第三屆兩岸電影展之台灣電影展的開幕片。

林孝謙也是華語網劇的嘗鮮者之一，早在2013年，他就和大陸的搜狐視頻合作，拍攝了《錢多多煉愛記》，主演包括高以翔、尹航 、朱丹、王陽明、隋凱等。

也是在2013年，兩岸合拍的電影《回到愛開始的地方》，林孝謙、呂安弦和羅詩編劇，林孝謙導演，劉詩詩和周渝民主演。這是林孝謙第一部在大陸院線上映的作品。

2015年，台北捷運邀請數位台灣導演，拍攝了台北愛情捷運系列電影，林孝謙和呂安弦一起寫了劇本《五星級魚干女》，並由林孝謙導演。這部喜劇電影由柯佳嬿領銜主演，主要演員還包括周厚安、呂雪鳳、陳淑芳、 莫允雯等。

導演林孝謙（右）與編劇呂安弦領下金蝶獎。（資料圖片）

這也是柯佳嬿首度嘗試的喜劇表演。該片成為第八屆兩岸電影展之台灣電影展的展映影片。

2018年，林孝謙和呂安弦合作了兩部作品，都相當地有影響力。

一部是25分鐘的短片《情SE小說》，由資深女演員黃采儀與新人王可元主演，講的是過氣女作家和殘疾少年之間的超禁忌大膽關係。這部電影一改林孝謙以前那種台式「小清新」風格，成為當年台灣最超尺度電影（以至於某瓣都不敢收錄這個條目）。不過這部短片獲得了一致的好口碑，被認為是林孝謙作品中最具突破性的一部。

另一部就是翻拍韓片的《比悲傷更悲傷的故事》，來自新加坡的滿滿額(MM2）出品，呂安弦編劇，林孝謙導演，陳意涵、劉以豪、張書豪、陳庭妮等主演，這部電影成為台灣2018年的華語片票房冠軍。

台灣上映四個多月後，2019年3月，《比悲傷》在大陸上映，票房高達9.59億人民幣，林孝謙成為在大陸最賣座的台灣導演，至今仍保持著這個紀錄。

2019年，林孝謙在2012年拍攝的偶像劇《水男孩》終於在大陸播出。這部周孝安、曾愷玹、海陸等主演的電視劇，「積壓」了近十年終於能看到了。

2021年台灣情人節檔，呂安弦編劇，林孝謙導演的電影《跟你老婆去旅行》上映。這部電影由鳳小岳、陳妍希和張書豪主演。不過這部電影台灣上映過後，就再也沒有其他方式能夠看到，不知是否有可能準備大陸上映。

《比悲傷》電影版成功之後，劇集版本於2021年10月開播，林孝謙和電影版監製莊淳淳一起擔任監製，呂安弦擔綱編劇指導。這部劇在電影版的基礎上，又展開了更為豐富的故事線。演員陣容也非常強大，包括王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、袁艾菲等。

據悉呂安弦還加入到了《想見你》電影版的編劇團隊中。

這個新年，林孝謙、呂安弦，還有《翻滾吧！男孩》《翻滾吧！阿信》的導演林育賢等台灣影人，留在北京過年。（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）