2011年秋，某晚，我拎著裝有信用卡和現鈔的隨身包走出所住酒店，前往北京海淀區一家影院觀賞迪斯耐的《功夫熊貓》。憑臺胞證上的年齡，我買了張老年優待票入場。就座後隨即把包包放置身旁，以求輕鬆。

劇終時，我仍沉醉在劇情之中，心不在焉地跟隨人潮離場。正要踏出映廳大門，後面忽有人把我叫住。我回頭一看，原來是位男青年舉著我的包包招呼我。他說:「老先生，您忘了隨身包。」我這才驚覺自己糊塗，趕緊趨前道謝。他交給我包包時，要我打開檢查，以確定完璧歸趙。我說：「您這麼誠實、善良，我還不知該如何感激您呢，哪還要什麼檢查。」接著我們邊走邊聊。他告訴我，他是北大法律系二年級學生，來自湖南農村。我說：「您很優秀，畢業後可當律師，既幫人維權，又收入豐厚。」他說：「我家貧窮，來北大讀書，全靠國家資助，我非常感恩。所以畢業後想回農村當幹部，服務家鄉。」我說：「您一定會是個德才兼備的好公務員。才的方面，您是學霸，這沒問題；德的方面，您拾金不昧，足以說明您很廉潔。此外，您把包包還給我時，特別要我開包檢查，這表明你為人坦蕩，人雖窮，但德不喪。」他說，他會把我的話當座右銘。

孔子有云：：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」 (見《史記•孔子世家》)。又說：「飯疏食，飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。」（見《論語•述而》）。這位北大學生讓我看到孔子所樹立的君子固窮的標杆。（趙福粦/退休律師）

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