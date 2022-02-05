台電公司於2022年1月13日公告，將於3月至10月實施「彈性夜減型」方案，較預訂執行時間提前兩個月，引起諸多缺電與漲電價質疑。對於缺電一說，台電指是「烏龍質疑」，此案是因應再生能源逐漸併網的配合方案；現在台電備轉容量率的估算，都將約超過2百萬瓩的太陽光電發電量，算入供電能量中，形同變相提高備轉容量率，以維持供電無虞的假象。

但近年來每日用電吃緊時段，已由午間逐漸移轉至傍晚，特別是在非夏季的平日與假日，因此在無太陽光電可用的夜間時段，台電為維持供電穩定，工業用戶可在夜晚尖峰時間自由選擇抑低容量二至四個小時用電量，並依時段差異得到台電售電價格2至4倍回饋。工業總會也一再呼籲政府重視缺電危機，此事不令人質疑才是意外吧！

2021年5月兩次大停電已浮現供電問題，10月還出現另一波狀況，當月有7天黃燈（供電吃緊）、2天橘燈（供電警戒）；今年1月供電吃緊黃燈天數，已高於綠燈天數，但去年1月供電全是綠燈。去年核二一號機除役、至今尚無新機組替補、在用電持續大幅成長下，供電量不足勢必進一步惡化，負責供電的台電會不知嗎？特別在空污季節，燃煤機組必須配合減排降載，加上冬天又是各發電機組歲修的旺季，電力調度會因此捉襟見肘應早已預知；台電擔心缺電現形，提前實施需量反應是好事，但更重要的是政府要能讓人民相信台灣真的不缺電，不會漲電價。

中美貿易戰，全球供應鏈重組，給台灣投資帶來生機，2019年1月政府推動台商回台投資方案，同年7月再推動根留台灣企業加速投資方案及中小企業加速投資方案，三者合稱「投資台灣三大方案」，已於2021年底到期，並於12月23日通過該三大方案再延長三年，至2024年底，並加碼優惠貸款額度4,300億元。過去三年投資台灣三大方案所以能夠有效推動，中美貿易戰、台灣醫療體系健全與供電尚屬穩定是重要因素，今再延長三年，我們應關注外在環境是否已改變？今疫情恐慌已有減緩，現在的大環境並不缺錢，加上利率處在歷史上的相對低點，不論優惠貸款的額度或利率，要拿來做為吸引廠商的誘因，效果應該不大；台灣長期受困於五缺（水、電、土地、人才、勞工），缺電問題政府有口難言，漲價又是台電無法自主議題，有近八成美商對台灣供電的穩定感到憂心，如果缺電、漲電價議題成真，台灣高科技產業恐將遠走他方，更遑論新投資的到來。

2022年，將是通貨大漲的一年，有的企業可以大幅調薪，但有更多企業還在咬牙苦撐，資訊電子業、國際物流業等去年是豐碩年，其他產業卻各個叫苦連天，在原物料大漲、新台幣升值等因素影響下沒賺錢甚至虧錢，更遑論直接受疫情衝擊的觀光、旅遊等服務產業。

面對通貨大漲，政府一定希望各行各業都能調薪，但不賺錢如何調薪？若一個產業長期一再需要幫忙，政府就值得深入研究找出根本解決之道，設法協助產業研發、轉型或整併。進入21世紀我們早已認知，除了電力必須之外，沒有研發就沒有產業，2020年我國研發經費占GDP 3.63％，居世界前茅，但研發經費在電腦電子及光學產品業占70％以上，創造優異的資訊電子業，而在機械、材料化學、生技、服務等其他領域則因投資不足，產業發展相對落後，將不利於需要跨領域合作開發新產業的形成。

觀察2022年元月初在美國芝加哥的CES展，電腦、電動車、健康醫療與元宇宙應用為本次大展的重要主軸，跨領域合作開發浪潮已然成形；電子、機械、材料化學、生技領域中的企業，紛紛採取策略結盟、併購、合資等策略，結合跨領域的供應鏈業者，藉此進入新興垂直應用領域，以產業生態系的方式經營跨領域新產業，藉此縮短學習曲線，降低新產業進入門檻，我國除電子業外，在機械、材料化學、生技、服務等領域能力不足，恐將影響新產業的形成與競爭力。

綜上所述，孔子說：「民無信不立」，「信」是指「為政之信」，亦即朱子所說的：「不可失信於民」，政府要能讓人民相信台灣真的不缺電，不會漲電價，我們也期望政府能做到。另外是國家主要產業領域要能均衡發展，不可偏廢，未來高科技新興產業是跨領域合作開發成形的，國家產業若有缺口，恐將影響新產業的形成與競爭力。更重要的是所得財富分配是「不患寡而患不均」，政府施政除了重視成長外，更需要重視分配與就業，社會不安定大都源於所得分配不均與人民高失業率，社會需要建立所得分配政策與共識。