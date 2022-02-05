羅智強宣布不連任台北市議員，提攜辦公室主任楊植斗，又顯示了羅智強「非典型」的一面。支持者好奇的必然是，那羅智強下一步要去那裡？

選台北、選桃園、選高雄各有呼聲，也有人建議直接布局2024立委，等等。羅智強的影響力，已經不完全來自於職位，但如何把自己的影響力發揮到最大，也是個需要想像的問題。

有人認為，羅智強一年多來到處反萊豬街講，公投前夕全台夜宿，結果公投還是沒有過關，建議羅智強可以再調整策略；例如沈大老雖然佩服羅智強的認真，也覺得「羅智強不要快活有效的藥，卻去吃很苦的藥、又無效。」

困難在於，現在的國民黨還有資源，買「快活有效」的藥嗎？有些事情是做了會被罵，不做更糟糕。公投因為疫情而延後，毫無資源的國民黨，除了以「夜宿」來製造議題，還有沒有其他更能讓公投保溫的方式，也想不太出來。

有了羅智強，至少沒人可以說國民黨對公投不認真，不努力；會認為國民黨只是戰敗，沒有投降，這是在野黨該有的骨氣。不論羅智強接下來在那一個戰場，他的民進黨對手，相信都不會太好過。

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