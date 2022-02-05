北京冬奧開幕式所展現的除了「更快、更高、更強、更團結」之外還有就是｢氣度｣。

當初政府扭扭捏捏，會前一直躑躅於去與不去之間，一會兒擔心對岸會在名稱上矮化我們、一會又猶豫去了老美會不高興。結果哩，擔心的事一件也沒發生，開幕式按中文筆畫順序進場，隊名也是按國際奧會慣例｢中華台北(Chinese Taipei)｣，看牌沒改、報幕者也沒改稱台灣擔心的｢中國台北｣。

另外，高舉民主大纛，以｢外交抵制｣、｢政治原因｣、｢人權問題｣、｢疫情因素｣……等理由杯葛的國家都改弦易張高舉國旗進場，連跟台灣十分馬吉、隨美國馬首是瞻的立陶宛也派出罕有的陣容參加開幕式，不曉得台灣當初在擔心什麼。

最後看大家都參加了再趕緊跟上，但還是在背後給自家的選手穿小鞋，說什麼不該穿對岸給的球衣啦！要黃郁婷別參加了、退回補助款回來算了，連｢戰鬥藍｣趙少康也出言數落，「在國際競賽界裡，國籍是很重要的」，沒錯！但那是在競賽場上，私底下沒人說選手不能交朋友。奧運會是競技場，不是｢戰鬥場｣，用不著｢癩蛤蟆打噴嚏｣那麼大口氣！

舞台是屬於鬥志的，不是鬥氣的，政治家們應該共同弘揚奉獻、有愛、互助和進步的冬奧精神，別再小鼻子小眼鬥來鬥去。

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