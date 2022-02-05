2022年1月22日，歷時七年興建及整備的「經國七海文化園區」和「蔣經國總統圖書館」正式開幕並舉行開幕典禮。總統蔡英文、前總統馬英九、現任與前任台北市長柯文哲、郝龍斌，前副總統連戰與國民黨主席朱立倫皆受邀站台，六人亦在剪綵儀式上罕見同框。

蔡英文的現身，無疑是整場活動最大的意外與亮點。因為開幕典禮舉行的前一天，促轉會才剛發新聞稿表示，政府各機關近年已陸續依《促轉條例》處置「威權象徵」，然而台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」，卻仍以蔣經國命名。促轉會後續將發函建請北市府依促轉條例辦理，並建議檢討文資指定理由，加入轉型正義思維。言下之意就是七海文化園區和總統圖書館，是命名有問題的威權象徵。可是，蔡英文在隔天還是義無反顧地出席了開幕典禮。

據傳府方幕僚在行前一直強烈反對這個行程，但因為蔡英文堅持要去，於是幕僚只好對蔡英文的致詞稿多次修改，直到最後一刻才勉強定案。她在致詞時表示，歷史可以鑑往知來，有錯誤的地方引以為鑑，有值得學習的地方也作為借鏡。園區和圖書館的成立，讓民眾透過不同歷史事件更深入認識蔣經國的歷史地位。這番話等於是直接打了促轉會的臉，令綠營人士都相當錯愕。因為當初上任之後力推促轉會與轉型正義的，就是蔡英文自己，如今卻大捧蔣經國，並對促轉會提出的改名要求隻字不提。

為此，綠營就有人比如段宜康和姚人多，跳出來大批蔡英文的這個行程莫名其妙、價值錯亂。而藍營雖然肯定蔡英文出席，卻也開始緊張她是不是要把蔣經國這塊大招牌整塊搬走。蔡英文絕對不是笨蛋，她執意要提蔣經國一定有她的理由。因為蔣經國或許是許多台灣人心中的最大公約數，也是這幾年兩岸之間的最大公約數。

蔡英文在成長的過程中，經歷的就是兩蔣的威權時期，但她又不像綠營那些最早就加入黨外運動的人士，對威權統治有這麼強烈的反感。從1986年開始加入政府部門開始工作時，當時都還是國民黨在主政。所以她最早接觸的政治環境與運作，其實都是國民黨政府的那一套。儘管她在2004年為了選立委加入民進黨，但現在回過頭看，真正能夠繼承老蔣那一套的，反而是現在的蔡英文。

老蔣大權在握、高壓的統治方式，就像是如今全面執政、民主獨裁的蔡政府，被收緊的媒體制衡、所謂的打假消息，與隨時準備出征的網軍，更是對言論自由造成莫大的壓力，加深了一般民眾的自我審查。所謂的促轉會和轉型正義，如今也只淪為當初吸引選票、製造對立的口號。當她需要再搬出蔣經國這塊招牌吸引政治資源時，所謂的轉型正義又可以有新的解釋空間。蔡英文走到今天這一步，真是「出於藍而勝於藍」。（作者為口譯工作者）

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